Grünsfeld. Endlich ist es wieder so weit: Die Musikkapelle Grünsfeld veranstaltet eine Serenade im romantischen Ambiente am Schloss in Grünsfeld. Das abendliche Konzert findet an diesem Samstag um 20.30 Uhr auf dem Platz hinter dem Schloss statt. Die Musikkapelle stellt ihre Abendmusik unter das Motto „Ein ganzes Jahr Musik“ und nimmt die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch das Jahr mit. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikkapelle Grünsfeld

