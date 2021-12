Schriftenstand für die Achatiuskapelle in Grünfeldhausen

Grünsfeldhausen. Kontinuität in Krisenzeiten: Ein bewährtes Team mit Alfred Beetz an der Spitze führt weiter den Kirchlichen Bauförderverein. Die Mitgliederversammlung bestätigte den Vorstand in seinem Amt.

An kreativen Ideen mangelt es nicht. Den Mitgliedern des Kirchenbaufördervereins fällt immer etwas ein, um die Achatiuskapelle zu unterstützen.

Vorsitzender Alfred Beetz berichtete von verschiedenen Aktivitäten, mit denen in der Vergangenheit das Kulturdenkmal der Öffentlichkeit präsentiert und für seinen Erhalt geworben wurde. Ausstellungen, Führungen, Konzerte und Verkaufsaktionen waren regelmäßige Bestandteile des Vereinslebens.

Seit dem Frühjahr 2020 steht das wegen der Corona-Pandemie still. Einen Lichtblick konnte Beetz dennoch vermelden. Die Förderung durch die Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken hat es seinen Angaben zufolge möglich gemacht, auf dem Spielplatz in direkter Nachbarschaft zur Achatiuskapelle eine barrierefreie Toilettenanlage zu errichten. Einer privaten Spende sei es außerdem zu verdanken, dass Radfahrer die Batterien ihrer E-Bikes an einer neuen Station aufladen können.

Eine positive Nachricht gab es auch in Sachen Biber. Dessen rege Bautätigkeit gefährdet die Achatiuskapelle. „Noch fehlt der Notüberlauf der Quellwasserableitung“, berichtete Elke Krappel. Die Schriftführerin wies aber darauf hin, dass die Stadt Grünsfeld den Biberdamm, der für den Rückstau des Bachs und damit für die Probleme bei der Entwässerung in den Grünbach sorgt, immer wieder abtragen darf. „Die Maßnahme ist nicht sonderlich dringlich“, meinte Krappel. Eine finanzielle Belastung müsse deshalb zurzeit nicht eingegangen werden.

Die Wahlen gingen zügig über die Bühne. Die Mitglieder sahen auch keinen Anlass, Veränderungen vorzunehmen. Das Gremium setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Alfred Beetz. Stellvertreter vonseiten der Kirchengemeinde ist Pfarrer Oliver Störr. Christel Nowak wurde zur zweiten Stellvertreterin gewählt. Das Amt des Kassiers bekleidet Anton Schwab. Elke Krappel fungiert als Schriftführerin. Den Vorstand komplettieren fünf Beiräte: Bürgermeister Joachim Markert, Ortsvorsteher Wolfgang Haun, Wilfried Heer, Andreas Maag und Hubert Rützel.

Zu Kassenprüfern wurden Helga Bach und Heinz Bernhardt bestimmt.

Christel Nowak stellte das Modell eines Schriftenstandes für die Kapelle vor, das der Verein finanzieren will. Dort kann der neue Flyer in Augenschein genommen werden. Weil die Achatiuskapelle an einem Jakobsweg liegt, kümmert der Verein sich um einen Stempel. Eine Pilgerin hat die Anschaffung angeregt und einen Betrag gespendet. feu

