Ruth Haun seit 70 Jahren im Dienst der Musica sacra

Grünsfeld. Sie stellen sich in den Dienst der Musica sacra und erheben ihre Stimme zur größeren Ehre Gottes. Und das auch noch seit vielen Jahren. Etliche Mitglieder des Katholischen Kirchenchores erhielten jetzt die verdiente Auszeichnung. Im Anschluss an den Gottesdienst zum ersten Adventssonntag wurden sie in der Grünsfelder Pfarrkirche St. Peter und Paul geehrt.

„In dieser Zeit ist es nicht einfach, den Kirchengesang auszuüben“, meinte Pfarrer und Präses Oliver Störr. Bei den sich wegen Corona ständig ändernden Regeln könne man leicht den Überblick verlieren. Umso mehr gelte es jenen Sängerinnen und Sängern zu danken, die dem Chor die Treue halten, um die Gottesdienste an den Sonntagen und den Festen des Kirchenjahres feierlich zu gestalten.

Grüße übermittelte auch Erzbischof Stephan Burger. „Sie haben sich in den Dienst der Kirchenmusik gestellt, um durch ihren Gesang in das Lob dessen einzustimmen, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt“, hieß es in dem Glückwunschreiben an die Jubilare. Die Liturgie der Kirche habe immer den ganzen Menschen ansprechen wollen, um ihn zu einer möglichst tiefen Begegnung mit seinem Herrn und Erlöser zu führen. Der Gesang spiele dabei eine wichtige Rolle. Geehrt wurden: Silvia Byn (10 Jahre), Johanna Feuerstein, Inge Keller und Andrea Kugler (alle 15 Jahre), Elisabeth Haas (35 Jahre), Luzia Bau, Nora Keller und Gertrud Scheidel (alle 40 Jahre), Irmtraud Barthel und Hildegard Götzinger (alle 45 Jahre), Andreas Englert, Christa Eydel, Raimund Kraft, Luzia Kraus und Maria Krimmer-Ködel (alle 50 Jahre), Doris Wolfstädter (55 Jahre), Herbert Spengler (65 Jahre) sowie Ruth Haun (70 Jahre). feu