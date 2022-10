Runde mit vielen Aussichtspunkten

Grünsfeld. Bürgermeister Joachim Markert und Armin Härtig, Zweiter Vorsitzender des Naturschutzvereins, der die Wanderung im Rahmen der Taubertäler Wandertage führte, waren über den großen Zuspruch sehr erfreut. Bei herrlichem Wetter nahmen 167 Personen teil, darunter zahlreiche Familien mit Kindern. Neben dem geselligen Wandern kamen auch fachliche Informationen nicht zu kurz, dank Sprachverstärker auch für alle gut verständlich.

Auf der Höhe westlich von Hof Uhlberg ging Härtig auf die dort herrschenden guten Böden ein. In den Kaltzeiten wurden von Winden und Stürmen aus den Schotterflächen der Talauen und den vegetationsfreien Höhen von Odenwald und Bauland feinste Sand- und Staubteilchen aufgenommen, in östliche Richtung verfrachtet und in windabgewandten flachen Hängen abgesetzt. Diese Lößablagerungen sind oft mehrere Meter mächtig und bilden mit dem Verwitterungsprodukt Lößlehm fruchtbare Böden.

Die Wanderstrecke und der Rastplatz, an dem die Stadt Grünsfeld für Verpflegung mit Getränken und Kuchen sorgte, boten schöne Fernsichten, bis hin zum Steigerwald in etwa 40 Kilometer Entfernung.

Im Gemeindewald Winterleite gab Revierleiter Christian Hofmann ausführliche forstliche Hinweise. Schon der Name deutet auf den eher kühlen Nordwesthang hin. Ursprünglich handelte es sich um einen Eichenwald, der als Mittelwald bewirtschaftet wurde. Vor etwa 60 Jahren wurde der östliche Teil in einen Fichten- und Douglasienbestand umgewandelt, den damals herrschenden forstlichen Leitlinien entsprechend. Die Fichten sind ausgefallen und so präsentiert sich heute, auch durch Naturverjüngung, ein stabiler und optisch ansprechender Mischbestand aus Douglasien und Laubholz. Jüngere Aufforstungen erfolgten wieder mit Eichen. Außerhalb des Waldes wies Hofmann auf eine Fläche hin, die in den 1930-er Jahren aus Gründen der Ernährungssicherstellung ausgestockt wurde und seitdem ackerbaulich genutzt wird.

Eugen Landwehr erklärte, dass die Uhlberger Kinder bis in die Mitte der 1960-er Jahre zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter in die Grünsfelder Schule gelaufen sind. Heute undenkbar, bei der etwa 3,5 Kilometer langen Strecke.

Die letzte Teilstrecke verlief über das obere Ungerstal und den vielfältigen Giebelsberg, ein Fauna-Flora-Habitat-Gebiet mit schönen Ausblicken in das Wittigbach- und Grünbachtal zum Ausgangspunkt zurück.