Rund 60 Jugendliche und Kinder treten am 7. November in Grünsfeld auf

Grünsfeld. Die Musikkapelle Grünsfeld und die Bläserjugend Wittighausen luden neben ihren eigenen Musikschülern auch Kinder und Jugendliche der Musikkapelle Kützbrunn und der Krensheimer Musikanten zu einem gemeinsamen Projekt ein. In einer Orientierungsprobe und einem ganzen Wochenende voller Musik, Spiel und Spaß erarbeiteten über 60 Kinder und Jugendliche ein interessantes Konzertprogramm. Am Sonntag, 7. November, findet um 16 Uhr in der Stadthalle in Grünsfeld das Abschlusskonzert dieses JugendMusikProjekts statt. Der Termin für ein weiteres Konzert in Wittighausen wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Konzert am Sonntag wird das Jugendorchester unter der Leitung von Thomas Mohr und die Miniband, die von Luisa Thimm geleitet wird, das Ergebnis der gemeinsamen Probearbeit zum Besten geben.

Aber auch die jüngsten Musiker, die mit der Blockflöte Teilnehmer des Projekts waren, haben ihren Auftritt.

Die beiden Vereine freuen sich über zahlreiche Gäste und stellen an diesem Nachmittag auch ihre Jugendarbeit vor. Gelegenheit für alle Kinder und Eltern sich über die verschiedenen Instrumente und die Ausbildungskonzepte zu informieren.

Hinsichtlich der Corona-Bestimmungen gelten die 3 G-Regeln.