Paimar. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagmittag eine Anlage in Paimar in Brand. Bei der Firma in der Gewerbestraße geriet neben der Anlage die Umhausung und die Isolierung in Brand. Durch die Flammen wurde auch das Dach beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Der entstanden Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

