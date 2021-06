Rollstuhlfahrer aus Steilhang geborgen

Grünsfeld. Mit schweren Verletzungen wurde ein Rollstuhlfahrer am Samstagvormittag in eine Klinik gebracht.

Der Mann fuhr mit seinem Elektrorollstuhl auf einem Waldweg vom Grünsfelder Seilingsberg in Richtung der Gerlachsheimer Straße. Aus unbekannten Gründen kam er mit seinem Gefährt vom Weg ab und rollte eine steile Böschung hinunter, bevor der Rollstuhl glücklicherweise an einem Baum hängen blieb und so einen weiteren Absturz des Mannes verhinderte.

Der 66-Jährige rief um Hilfe und machte dadurch Passanten auf sich aufmerksam. Diese informierten schließlich die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr Grünsfeld barg den Abgestürzten und seinen Rollstuhl.

