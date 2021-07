Rathaus als Filmkulisse

Weikersheim/Grünsfeld. Die Altstadt von Weikersheim ist abgeriegelt, nur zeitweise wird der Zugang zum Marktplatz für Passanten freigegeben. Von ferne hört man Sprechchöre: Eine Großdemonstration? So ähnlich. Auch in Grünfeld wundern sich Passanten über die Stühle, das Equipment und so manches Lichtstativ vor dem Rathaus.

Die letzten Tage drehte ein Filmteam aus dem Münchener Raum im Main-Tauber-Kreis Szenen für einen „investigativ-journalistischen“ Beitrag mit Spielfilmcharakter. Nähere Auskünfte gibt es von der Produktionsfirma nicht – außer dass der Film im Frühjahr in der ARD im Rahmen eines Thementags ausgestrahlt werden soll. Die journalistisch recherchierte Geschichte mit fiktionalen Elementen spielt „real“ an einem ganz anderen Ort der Bundesrepublik – Weikersheim und auch andere Orte im Main-Tauber-Kreis sind nur die Drehorte. Unter anderen wurde auch in Grünsfeld gedreht, wo das historische Rathaus und der Sitzungssaal als Filmkulissen dienten.

Weil die Aufnahmen Teil der journalistischen Darstellung sind, geben die Verantwortlichen keine weiteren Informationen zum Projekt. Im unmittelbaren Vorfeld der Ausstrahlung werde aber über Details informiert, hieß es.

So man prominenter Schaupieler wurde in Grünfeld und auch in Weikersheim gesichtet. Darunter ist Sebastian Bezzel, der als Tatort-Kommissar und auch in den Krimis von Rita Falk als Franz Eberhofer ein Millionenpublikum begeistert. Sein Tatort-Kollege Ulrich Tukur gehört ebenso zu den bekannten Gesichtern. Die Münchnerin Michaela May, die viele von „Monaco Franze“,„Kir Royal“ und vor allem aus den „Münchner Geschichten“ kennen, ist auch beim Dreh dabei sowie Hannah Schiller.

An diesem Freitag wird die Filmcrew noch einmal in Weikersheim drehen. Danach sind die Aufnahmen im Main-Tauber-Kreis abgeschlossen und das Produktionsteam reist wieder ab. iwen/dib