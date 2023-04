Positive Bilanz gezogen

Krensheim. Die Jahreshauptversammlung der Krensheimer Musikanten fand im Probenraum statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, Thomas Barthel, gedachten alle der Verstorbenen der Musikkapelle. Im Anschluss folgte der Bericht des Dirigenten, welcher durch in Vertretung ebenfalls durch Thomas Barthel verlesen wurde. Dieser bedankte sich für die gute Zusammenarbeit Auch die neuen Stücke, welche sich die Kapelle im Laufe des Jahres angelegt hatten, wurden angesprochen.

Daraufhin folgte der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, hierbei wurden die wichtigsten und aktuellsten Themen noch einmal aufgegriffen. Der Jahresbericht wurde im Anschluss von Emily Derr verlesen. Nachdem die letzten Jahre stark von Corona geprägt waren, konnten die Krensheimer Musikanten im Jahr 2022 wieder ein paar Auftritte und Umzüge verzeichnen. Zu den Umzügen zählten der am Musikfest in Vilchband und am Altstadtfest in Tauberbischofsheim. Ihren größten Auftritt spielte die Musikkapelle 2022 beim Poppenhäuser Treffen im Mai. Auch die Krensheimer Seenacht galt 2022 als großer Erfolg.

Anschließend wurde auch der Kassenbericht durch Felix Stoy verlesen. Die Kassenprüfer bestätigten eine saubere Kassenführung. Somit wurde der Vorstand per Handzeichen einstimmig entlastet.

Als nächster Punkt fanden die Ehrungen von Lea Vollrath für das Jugendmusikerleistungsabzeichen inSilber und von Jochen Hepp für 40 Jahre aktives Musizieren statt. Beide Ehrungen sollen im Juli am Seefest nochmals in feierlichem Rahmen durchgeführt werden.

Zudem wurde durch Thomas Barthel noch ein Ausblick auf kommende Projekte gegeben und wichtige Anliegen der Musiker und -innen wurden geklärt.

Zum Abschluss folgte noch eine kurze Ansprache durch den Ortsvorsteher Steffen Moninger, welcher sich für das Engagement der Musiker und -innen im zurückliegenden Jahr bedankte.