Polizei verlängerte Haltezeit

Grünsfeld. Weil zwei im Güterkraftverkehr tätige Fahrer am Sonntag auf der Rastanlage ob der Tauber West an der A 81 bei Grünsfeld Alkohol getrunken haben, unterzog eine Streifenwagenbesatzung sie einer Kontrolle. Die vor Ort durchgeführten Alkoholtests ergaben gegen 22 Uhr einen Wert von 2,9 Promille bei dem 30-jährigen Lkw-Fahrer und 2,4 Promille bei dem 25-jährigen Transporterfahrer. Zudem stellte sich heraus, dass die beiden bereits am nächsten Morgen gegen 6 Uhr und 9 Uhr weiterfahren wollten. Aus Gründen der Gefahrenabwehr beschlagnahmte die Streifenwagenbesatzung die Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugpapiere und Ausweisdokumente der Männer. Die Männer erhalten diese bei Erlangung der Fahrtüchtigkeit zurück.

