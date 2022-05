Paimar hat Meisterschaft im Blick

Paimar. Zum vorletzten Spiel in der Bereichsliga reiste die erste Mannschaft der Paimarer Schachstrategen als Tabellenführer nach Hoffenheim.

Weil das Team nur über sieben Spieler verfügte, musste es den Punkt am achten Brett kampflos den Hausherren überlassen. Vereinsvorsitzender Hubert Segeritz konnte danach in einer englischen Eröffnung schrittweise die Herrschaft über das Zentrum gewinnen. Durch seinen Sieg über den Hoffenheimer Dennis Daniel Gruber nach knapp zwei Stunden stand es 1:1.

Dann geriet Paimar wieder in Rückstand, als Dr. Andreas Gabel eine unglückliche Niederlage gegen Matthias Max hinnehmen musste. Nachdem sich kurz darauf Michael Gantert und Ralf Becker mit ihren Gegnern Andreas und Berthold Max auf remis einigten und die restlichen Partien nicht auf einen Gewinn hindeuteten, schienen beim Stand von 2:3 die Felle für die Grünsfelder Vorstädter davonzuschwimmen.

Wie schon oft bezwang dann aber Peter Martin durch einen überraschenden und erfolgreichen Mattangriff mit seinen beiden Türmen seinen Gegner Rolf Kaufmann. Nach dem 3:3 kämpfte am Spitzenbrett Max van gen Hassend gegen Harald Engelhard noch über eine Stunde in einem schwierigen Endspiel mit Turm gegen Springer und Freibauer, ehe sich beide auf Remis einigten.

Den Schlusspunkt setzte der Paimarer Spielführer Holger Kuhn, der zuvor bereits mehrere Remisangebote von Jan Luca Gruber ablehnte, eher sich mit ihm einigte.

Nach dem 4:4-Unentschieden zog der bisherige punktgleiche Tabellenzweite SV Walldorf 3 durch seinen knappen 4,5:3,5 Sieg gegen den SC Rohrbach-Boxberg aus Heidelberg knapp an Paimar vorbei.

Am 26. Juni treffen die beiden Schachclubs in Paimar am letzten Spieltag aufeinander und machen dann die Meisterschaft unter sich aus.