Opel in Krensheim zerkratzt

Krensheim. Ein Unbekannter beschädigte Anfang der Woche einen Opel Astra in Krensheim. Der Pkw war zwischen 15.45 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag in der Seestraße geparkt. Der Täter oder die Täterin zerkratzte in dieser Zeit den Opel oberhalb der hinteren Tür an der Fahrerseite, so dass ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, sollten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

