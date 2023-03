Opel geriet bei Grünsfeld nach Unfall in Brand

Grünsfeld. Eine verletzte Person und rund 37 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld. Am Freitag gegen 10.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine auf der Autobahn in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Zwischen der bayerischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim setzte der Laster-Fahrer zum Überholvorgang eines vorausfahrenden Fahrzeuges an. Dabei übersah er vermutlich den bereits auf der linken Spur fahrenden 48-Jährigen in seinem Opel Insignia. Der Opel-Fahrer leitete laut Polizei eine Vollbremsung ein, geriet mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Von dieser wurde der Wagen abgewiesen, woraufhin er mit dem Heck des Sattelzuges kollidierte. Der Opel geriet hierbei in Brand, konnte von den Beteiligten jedoch gelöscht werden. Neben dem Sachschaden erlitt der 59-Jährige bei dem Unfall leichte Verletzungen.

