Online die Sieger ermitteln

Paimar. Seit einigen Monaten können am „königlichen Spiel“ Interessierte wieder freitags regelmäßig ab 18.30 Uhr beim Schachclub Paimar über die Lichess-Plattform online-Schachpartien und -turniere spielen.

Jeden Freitag besteht die Möglichkeit, ab 18.30 Uhr im Anfängerturnier des SC Paimar mitzumachen. Man kann dabei auch noch später zum Turnier dazu stoßen, dazwischen eine Pause einlegen oder vorzeitig aussteigen.

PC notwendig

Für einen Zugang benötigt man eine E-Mail-Adresse und einen PC. Mit Benutzernamen und Passwort angemeldet, kann man dann Schach lernen oder an Schachturnieren teilnehmen. Über „lichess.org“ unter : „Gemeinschaft“, „teams“ und „scpaimar“ kann man sich anmelden.

Am Freitag, 30. April, organisiert das Team des SC Paimar ab 19 Uhr bis 20.30 Uhr erstmals ein offenes Blitzschach-Turnier, bei dem sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mitspielen können, Vereinsmitglieder oder auch Spieler außerhalb des Vereins (Registrierung unter: https://lichess.org/tournament/3whySdee ,Passwort: SC_Paimar). Alle Interessierten sind willkommen, mitzumachen, unabhängig von Alter und Spielstärke.

Wer Lust an einem weiteren Online-Turnier verspürt, kann am Sonntag, 2. Mai, ab 20 Uhr am Lichess-Odenwald-Bezirks-Turnier teilnehmen (Modus: 10+0, Schnellschach 7 Runden Schweizer System, Registrierung: https://lichess.org/swiss/VzGyAAp9, zuvor der Gruppe Schachbezirk Odenwald/Tauber beitreten) .

Rückfragen sind über die E-Mail des Vereins (scpaimar@gmx.de) oder über den Vereinsvorsitzenden Hubert Segeritz, Telefon 09343/ 4535, möglich.

