Neuwahlen ohne Probleme

Grünsfeld. Kontinuität in krisenhaften Zeiten: Heiko Ohmüller bleibt Vorsitzender des Fight-Clubs. Bei der Jahreshauptversammlung der Kickboxer im Gasthaus „Eisner-Mühle“ bestätigten die Mitglieder ihn in seinem Amt.

Von einem „verrückten Jahr“ sprach Markus Lotter. Der zweite Vorsitzende bedauerte in seinem Rückblick, dass die Corona-Maßnahmen keine langfristigen Planungen möglich gemacht haben. Wegen gesperrter Hallen habe man kaum trainieren können.

Ganz untätig waren die Kickboxer aber nicht. „Wir haben an zwei Turnieren teilgenommen“ berichtete Heiko Ohmüller. In Bregenz haben Kämpfer des Fightclubs, so der Vorsitzende, zwei erste Plätze erzielt. Einmal gab es die Silbermedaille. Beim Ferienprogramm beteiligte man sich ebenfalls.

„Es war ein wenig sportliches Jahr“, erklärte Yvonne Huband. Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten gab es wenig, über das die Schriftführerin berichten konnte. Immerhin: Die Zahl der Mitglieder hat sich nicht verändert. 97 zählt der immer noch recht junge Verein. Sie teilen sich auf in die Disziplinen Bodycross, Kickboxen und Yoga.

Joachim Markert nannte den Fight Club einen „sehr aktiven Verein“. Der Bürgermeister hob besonders das breite Angebot und die Jugendarbeit hervor. Training und Wettkampf sind seiner Meinung nach bestens dafür geeignet, dass die teilnehmenden Kinder Selbstbewusstsein entwickeln. Eine gute Nachricht hatte Markert für die Kickboxer. Weil es die Vereine wegen Corona nicht leicht hatten, will die Stadt den Neustart vereinfachen. Der Gemeinderat hat beschlossen, so der Bürgermeister, dass die Vereine in den nächsten Jahren Stadthalle und Veranstaltungsräume kostenfrei nutzen dürfen.

Neuwahlen

Die turnusgemäß anstehen Neuwahlen gingen zügig über die Bühne. Einstimmig gewählt wurden: Heiko Ohmüller (Vorsitzender), Markus Lotter (2. Vorsitzender), Marco Gramlich (3. Vorsitzender, Administrator), Kerstin Wiedermann (Kassiererin, Jugendwart), Yvonne Huband (Schriftführerin) sowie Conny Meder und Markus Odenwald (beide Kassenprüfer).

Zuversichtlich äußerte sich Heiko Ohmüller über die Zukunft des Vereins. „Nach und nach werden die Mitglieder wieder das Training aufsuchen“, ist er überzeugt. Bis zum Jahresende will er mit seinen Kämpfern drei Turniere besuchen. In Freiburg, Stuttgart und Offenbach geht es in den Ring. feu