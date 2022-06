Neuheiten präsentiert

Grünsfeld/München. Auf der Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie – der Analytica in München – stellt die Bohlender aus Grünsfeld erstmals ihre neue Produktlinie b.safe bzw. b.safe System dem internationalen Fachpublikum vor.

Da die letzte Analytica 2020 auf Grund der Corona-Pandemie nicht als Präsenzmesse stattfinden konnte, war es an der Zeit, die Produktentwicklungen und Innovationen im Bereich des professionellen Laborbedarfs zu präsentieren. Der große Messestand bietet Raum für die Exponate aus den Produktlinien. Der Schwerpunkt des Messestands liegt auf der neu eingeführten Produktlinie b.safe bzw. b.safe System im HPLC-Bereich. Produkte und Einbausysteme dieser Linien finden ihren Einsatz bei der Lösungsmittelentnahme und -entsorgung. Sie schützen den Anwender vor schädlichen Dämpfen und reduzieren dabei teure Lösungsmittelverluste. „Das Metier selbst ist für uns allerdings nicht neu – seit über zehn Jahren entwickeln und produzieren wir Sicherheitslösungen für die HPLC für namhafte Anbieter in Europa. Mit b.safe und b.safe System bieten wird als Hersteller aktuell noch mehr Leistung fürs Labor“, so Geschäftsführer Volker Bohlender. pm