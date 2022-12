Neues Gemälde übergeben

Grünsfeld. Es ist ein häufig porträtiertes Motiv, das Grünsfelder Rathaus. Nun wurde eine weitere Version aus den 1970er Jahren von einem in der Kunstszene schon lange aktiven Bürger, der nicht namentlich genannt werden möchte, an Bürgermeister Joachim Markert überreicht. Die auf 1972 datierte Federzeichnung von Tauberbischofsheims Ehrenbürger Hugo Pahl, der in diesem Jahr 110 Jahre alt geworden wäre, zeigt detailreich das Rathaus aus dem späten 16. Jahrhundert.

Jeder Ziegel wurde von Pahl nachgezeichnet und auch sonst sind viele Details zu erkennen, wie das facettenreiche Fachwerk oder die beiden Eingangstüren, die so heute nicht mehr vorhanden sind. Auch der rechtsseitige Torbogen ist mittlerweile verschwunden, hier befindet sich heute das Bürgerbüro.

2 Bilder Ein gestickter Aufruf an einen Grünsfelder Bürger aus dem Jahr 1907. © Matthias Ernst

Der Blick fällt auch auf den Kirchturm der Pfarrkirche St. Peter und Paul, dessen Spitze erst vor kurzem saniert wurde und hier noch im Originalzustand zu erkennen ist. Die anderen beiden sichtbaren Häuser sind auch heute noch vorhanden, es hat sich also in den letzten 50 Jahren nicht so viel verändert in der Stadt Grünsfeld, jedenfalls in diesem Bereich in der Hauptstraße. Was auf dem Bild noch fehlt, ist die Pflasterung der Straße, doch man kann ganz klar erkennen, wo man sich befindet.

Hugo Pahl hat viele solcher Bilder seiner tauberfränkischen Heimat gemalt. Viele sind in Privatbesitz, einige stehen aber auch im Kurmainzischen Schloss in Tauberbischofsheim, dem sich der Amtsinspektor viele Jahre ehrenvoll anschloss und zur Steigerung der Sammlungen beitrug. Pahl engagierte sich viele Jahrzehnte für seine Heimat und wurde nicht nur deswegen zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt Tauberbischofsheim ernannt.

Neben seinen malerischen Fähigkeiten machte sich Pahl aber auch als Buchautor einen Namen. Sein Werk „Bischemer bösi Buwe“, ein Heimatbuch und ein Sammelsurium besinnlicher und lustig-heiterer „Gschichtli, Bildli, Liedli und Gedichtli“ aus Tauberbischofsheim und Umgebung, erschien bereits 1955. Da war Pahl zehn Jahre nach Kriegsende schon lange überzeugter Pazifist. In einem Interview 2005 blickte er auf seine atemberaubende Heimkehr zurück, bei der er der Kriegsgefangenschaft in russischer oder amerikanischer Obhut mehrmals nur knapp entging. Damals lief er 5000 Kilometer in 18 Tagen bis nach Hause in Tauberbischofsheim.

Danach setzt er sich mit aller kraft seines Lebens für die Heimat ein und zeigte ihre Schönheit auf, wie bei dem Bild des Grünsfelder Rathauses, das nun wieder einen Ehrenplatz erhalten wird, genauso wie das zweite Geschenk, das ein etwas heroisches Bild mit feinen Stickereien, das wahrscheinlich den Grünsfelder Anton Dürr in seiner Militäruniform zeigt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren solche Heldenstickereien noch sehr verbreitet, heute sind sie selten geworden.

Wahrscheinlich kam es als Abschiedsgeschenk des Großherzogs Friedrich I. von Baden in den Besitz von Dürr nach dessen Grundwehrdienst. Die mit Goldfäden gefertigte Stickerei ruft dazu auf, wieder in den Dienst fürs Vaterland einzutreten, wenn man gebraucht wird, ein heute nur schwer vorstellbares Szenario in Deutschland. Beide Bilder kommen nun ins Grünsfelder Rathaus, wo sie einen ehrenvollen Platz erhalten werden, versprach Bürgermeister Markert dem edlen Spender. Der hatte die beiden Stücke an Heiligabend in Tauberbischofsheim aus einem Nachlass erhalten mit der Maßgabe, sie zu erhalten und für die Nachwelt zugänglich zu machen.