Neu komponierte, imaginäre Landschaften

Grünsfeld. Der Frühling kommt. Auf den Bildern von Ruth Roth ist er schon da. Die Wertheimer Künstlerin präsentiert ab sofort eine kleine Werkschau im Schaufenster des ehemaligen Elektrogeschäfts Konrad.

„Aufgeblüht“: So nennt Ruth Roth einen Zyklus von Zeichnungen, die die Natur im anbrechenden Frühling in rauschhaften Farben feiert. Ein paar Exemplare sind im Schaufenster in der Abt-Wundert-Straße neben der Sparkasse zu sehen. Ergänzt werden sie um großformatige Bilder aus dem Zyklus „Die Farben des Wassers“. Einen reizvollen Kontrast zu den abstrakten Naturdarstellungen bilden die sogenannten Sofafrauen, hybride Mischwesen, halb Sofa, halb Frau. In ihrer expressiven Körperlichkeit und haptischen Materialität zeigen sie eine ganz andere Seite der Künstlerin.

Die in Herbrechtingen-Bolheim geborene Ruth Roth lebt seit 1969 in Wertheim. . Seit 1998 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin im Atelier für Farbästhetik Wertheim. „Schwerpunkte meiner Arbeiten bilden imaginäre Landschaften beziehungsweise. Landschaftsinterpretationen, die nach dem Vorbild der Natur neu komponiert werden“, erklärt Ruth Roth Die Ambivalenz der Dinge übe auf sie eine eigenartige Faszination aus. Einen besonderen Reiz sieht sie in der größtmöglichen Reduktion der Darstellung. Ziel sei es, mittels weniger Linien oder Striche eine - oftmals individuelle - Lebenserfahrung oder Beobachtung im Bild festzuhalten.

Ursula Konrad hat das Schaufenster ihres ehemaligen Elektrogeschäfts gern zur Verfügung gestellt. Die bunten Bilder seien ein schöner Farbtupfer im Eingangsbereich der Stadt. Sie ist zuversichtlich, dass dieser Blickfang Einheimische und Besucher zum Verweilen einlädt.

Ruth Roths Kunstwerke sind noch geraume Zeit zu sehen. Das Schaufenster im Eingangsbereich der Stadt entwickelt sich damit immer mehr zu einem Präsentationsraum für Kunst und Kultur. feu