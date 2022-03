Sanierungsmaßnahme durchgeführt - Naturdenkmal-Birnbaum in Kützbrunn soll so vor dem Fällen bewahrt werden Naturdenkmal-Birnbaum in Kützbrunn: Bereits seit 1981 unter Schutz gestellt

Mit besonderen Maßnahmen wurde das Naturdenkmal Birnbaum Tannenweg auf Gemarkung Kützbrunn jetzt einer Pflege und Sanierung unterzogen sowie damit vor dem Fällen oder einem Abbruch bewahrt.