Nachwuchs musiziert in gemeinsamem Orchester

Grünsfeld/Wittighausen. Viele wissenschaftliche Studien haben belegt, dass gemeinsames Musizieren die kognitiven Fähigkeiten und Konzentration steigert, Intelligenz und Sprachvermögen sowie die soziale Kompetenz fördert und gut für das Selbstvertrauen ist. Aber in erster Linie macht Musizieren mit Gleichgesinnten Spaß und Freude.

Leider kam das Zusammenspielen in der Gruppe und im Orchester vor allem für die Nachwuchsmusiker seit Ausbruch der Corona-Pandemie viel zu kurz.

Die Verantwortlichen der Bläserjugend Wittighausen und der Musikkapelle Grünsfeld waren daher der Meinung, dass die Kinder und Jugendlichen endlich wieder gemeinsam musizieren, alte Freunde treffen und neue kennen lernen sollten.

So entschloss man sich zu einem gemeinsamen Projekt und lud neben den eigenen Musikschülern auch Kinder und Jugendliche der Musikkapelle Kützbrunn und der Krensheimer Musikanten dazu ein. Mit dieser Gemeinschaftsaktion erhalten die Kinder die Gelegenheit in einem großen Orchester zu musizieren. Für die meisten ist dies eine ganz neue Erfahrung, die viel Motivation nach der langen Coronapause verspricht.

Das erste Kennenlernen fand bereits in einer Orientierungsprobe statt. 35 Jugendliche, die sich bereits seit einigen Jahren in der Ausbildung befinden, kamen zusammen, um das erste Mal im Jugendorchester unter der Leitung von Thomas Mohr zu proben.

Außerdem bilden 15 Kinder, die erst seit kurzem in der Instrumentalausbildung sind, eine Miniband, die von Luisa Timm geleitet wird.

Sogar die jüngsten Musiker sind mit ihrer Blockflöte Teilnehmer des Projekts und werden von Daniela Stoy musikalisch betreut.

Spiel und Spaß kamen an dem ersten gemeinsamen Nachmittag ebenfalls nicht zu kurz und für Verpflegung war natürlich auch gesorgt. Die Umsetzung des Projekts wird den beiden Vereinen durch die Förderung des Rotary-Clubs Tauberbischofsheim im Rahmen der Aktion „Verein und Ehrenamt“ ermöglicht.

Am Abend zogen die drei musikalischen Leiter ein sehr positives Fazit und freuen sich nun mit den Teilnehmern auf das Probenwochenende am 6. und 7. November. Höhepunkt dieses Wochenendes wird das Abschlusskonzert am Sonntag, 7. November, mit zirka 60 Kindern und Jugendlichen in der Stadthalle in Grünsfeld sein.