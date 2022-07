Musikgenuss im Grünsfelder Schlosshof

Grünsfeld. Das Warten hat ein Ende: Nach langer Zwangspause veranstaltete die Musikkapelle wieder eine Serenade am Schloss. Zahlreiche Zuhörer kamen, um sich am lang vermissten Kulturgenuss zu erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den ersten Teil des Platzkonzerts, quasi als Vorgruppe, bestritt die Jugendkapelle. Das Ensemble befindet sich derzeit im Umbruch. Einige Jugendliche haben aufgehört, Nachwuchstalente sind von der Musikschule hinzugestoßen. Jetzt ist es die Aufgabe von Dirigentin Daniela Stoy, wieder eine harmonische und leistungsstarke Formation heranzubilden.

Der Neuanfang war jedenfalls vielversprechend. Stücke wie „Welcome to the Night“, „Sunny Samba“, „Sweet Caroline“ oder „Final Countdown“ machten deutlich, dass die Mädchen und Buben auf einem guten Weg sind.

Mehr zum Thema Grünsfeld Serenade am Schloss Mehr erfahren Konzert Serenade mit Illumination Mehr erfahren

Der Seniorenkapelle unter der Leitung von Thomas Mohr merkte man an die Freude an, nach langer Zeit wieder vor Publikum zu spielen. Die Darbietungen von Polka bis Pop gaben einen Einblick in das vielschichtige Repertoire und machten deutlich, dass die Musiker nichts verlernt haben.

Konzipiert war das Konzert als ein musikalischer Schnelldurchlauf durch das Vereinsjahr. Beginnend mit dem Neujahrskonzert, sind die Musiker das ganze Jahr über vielfältig im Einsatz. Sofern ihnen per staatlicher Verordnung nicht der Auftritt untersagt wird. Das Konzert in der romantischen Atmosphäre im Schlossbereich holte nach, was das Publikum in den vergangenen zwei Jahren verpasst hat.

Der Anfang hatte programmatischen Charakter. „A Little Opening“ von Thiemo Kraas veranschaulichte die aufregende und spannende Atmosphäre eines Konzertbeginns. Unterschiedliche Gefühle kamen zum Ausdruck: höchste Konzentration bei den Musikern, erwartungsvolle Vorfreude beim Publikum. Die in der Luft liegende Spannung zog sich in Form einer Fanfare durch das ganze Werk. Momente allerhöchster Konzentration wechselten sich ab mit Momenten der Ausgeglichenheit und Ruhe.

Heiter ging es weiter: Ein Medley versammelte bekannte Hits der Beatles wie „Let it be“, With a little Help from my Friends“ oder „Yesterday“. Die Musiker um den jungen Dirigenten Thomas Mohr bevorzugten den Genre-Mix. Nach Pop war rockige Blasmusik angesagt. Auch die Polkafreunde kamen nicht zu kurz. Mit „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg stand auch ein schwungvoller Konzertmarsch auf dem Programm.

Die Musikkapelle Grünsfeld hat den Anspruch, auch symphonische Blasmusik zur Aufführung zu bringen. Mit Jacob de Haans Komposition „Virginia“ erbrachten die Musiker den Nachweis, dass sie auch in diesem Genre zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Die musikalische Skizze widmete sich der Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Die hat bekanntlich Höhen und Tiefen. Entsprechend wechselvoll gestaltete sich die musikalische Umsetzung. So erinnerten Blues-Elemente an die Sklaverei, Fanfarenklänge der Blechbläser kündigten vom Bürgerkrieg. Klänge der Befreiung und Hoffnung erlaubten am Ende einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Die Serenade bot Gelegenheit, verdiente aktive Musiker für 40-jährige Vereinstätigkeit auszuzeichnen. Ute Bieger, Martin Feuerstein, Jürgen und Uwe Landwehr sowie Michaela Weis musizieren seit 1982 in der Kapelle. Ute Bieger ist seit 1995 Kassenprüferin, Jürgen Landwehr gehört seit 2016 dem Vorstandsteam an, Martin Feuerstein ist seit 1995 Beisitzer.

Valentin Kimmelmann, Präsidiumsmitglied des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland, überreichte die goldene Ehrennadel samt Urkunde des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Von der Vereinsvorsitzenden Elke Krappel gab es für das Quartett eine weitere gute Nachricht. Die Vier dürfen sich künftig Ehrenmitglieder nennen. feu