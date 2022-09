Musik aus Böhmen erklingt in Grünsfeld

Grünsfeld. Ein böhmischer Frühschoppen mit dem Blasorchester „BlechIntakt“ findet am Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr in der Stadthalle in Grünsfeld satt. Für sein Motto „Böhmisch ist unsere Leidenschaft“ ist die Kapelle inzwischen weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannt. Beim Frühschoppen werden böhmische Klassiker unter anderem vom „König der Blasmusik“ Ernst Mosch erklingen. Aber auch einige neue Stücke anderer bekannter böhmischer Formationen haben die rund 20 Musikerinnen und Musiker aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg mit im Gepäck. „BlechIntakt“ besteht nun seit elf Jahren. Seinen Geburtstag will das Orchester im November mit Freunden der Blasmusik bei einer unterhaltsamen Veranstaltung in der Külsheimer Stadthalle feiern. zug/Bild: BlechIntakt“

