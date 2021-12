Mobbing ohne Muckis bekämpfen

Grünsfeld/Wittighausen. Schule soll Spaß machen. „Immer früher ist das Thema Mobbing präsent“, erklärt Monika Siebert, Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin aus Wittighausen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus 2019 hat nachgewiesen, dass fast jedes dritte Grundschulkind unter Mobbing leidet. „Oft wissen die Eltern nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen und raten zur Gegenwehr. Aber Gewalt kann keine Lösungsstrategie sein“, meint Siebert.

In Übungen wurde den Kindern der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen dargestellt, wie die eigene Körperhaltung auf andere Kinder wirkt und wie wichtig das eigene Bauchgefühl ist. Die Kinder beschäftigen sich mit beleidigenden und provokanten Verhaltensweisen als auch Situationen, wenn ihnen etwas entwendet oder Gewalt angedroht wird. In verschiedenen Situationen wurden konstruktive Verhaltensweisen eingeübt und die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein gestärkt.

„Die Kinder waren begeistert bei der Sache“, lobte die Trainerin am Ende des Kurses. Die Eltern wurden nach der Veranstaltung zu einem Gesprächsabend aufgerufen. Dabei wurden Lehrinhalte vorgestellt und im Austausch über das Thema Mobbing vertieft.

„Die Eltern frühzeitig und aktiv ins Thema einzubinden, ist ein Baustein bei der Bekämpfung von Mobbing an der Schule“, bestätigt auch Tanja Hobl, Sozialarbeiterin an der Grundschule. Zufrieden mit den Ergebnissen zeigte sich auch Cornelia Renk, Leiterin des Familienzentrums und Organisatorin der Veranstaltung. Dies ist eine wertvolle und gute Kooperation mit Blick auf die Zusammenarbeit innerhalb der Schulsozialarbeit an beiden Grundschulstandorten. Auch im nächsten Schuljahr möchten die Verantwortlichen Kindern die Teilnahme an einem Training ermöglichen. Hierfür werden noch Sponsoren gesucht. Bei Interesse kann man sich an Conny Renk im Familienzentrum wenden: E-Mail c.renk@caritas-tbb.de, Telefon 0151/55027762. pm

