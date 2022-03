Mit Gott unterwegs sein

Grünsfeld. Mit dem Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ will die Erzdiözese Freiburg sich für die Zukunft aufstellen. Im Altdekanat Lauda bilden künftig vier Seelsorgeeinheiten eine neue Kirchengemeinde. Zur Einstimmung fand ein Gebetsabend in der Grünsfelder Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul mit Pfarrer Oliver Störr und Pater Shinto statt.

„Es wird sich ziemlich viel verändern“, erklärte Pfarrer Stefan Märkl zu Beginn des Gebetsabends. Zusammen mit Dr. Robert Koczy ist er von der Erzdiözese als lokaler Projektkoordinator eingesetzt. Bis 2030 sollen sich die Seelsorgeeinheiten Boxberg/Ahorn, Grünsfeld/Wittighausen, Krautheim/Ravenstein/Assamstadt und Lauda-Königshofen zusammenschließen. Die neue Kirchengemeinde umfasst dann 30 bislang selbständige Pfarreien mit insgesamt rund 20800 Katholiken.

„Planen allein genügt nicht“, meinte Märkl. Ohne den Heiligen Geist könne keine Strategie erfolgreich sein. Im bevorstehenden Prozess gelte es, auch auf Jesus Christus zu schauen. Von ihm, so seine Hoffnung, sollen sich alle Beteiligten stärken lassen. Beispielsweise bei dem Gebetsabend in Grünsfeld. Mit Liedern und besinnlichen Texten stimmten Teilnehmer aus allen vier Seelsorgeeinheiten sich ein auf das, was kommen wird.

Als Leitmotiv und Zeichen diente dabei die biblische Geschichte von Noah und der Arche. „Die Arche zeigt das Vertrauen, das Noah in Gott gesetzt hat“, betonte Pferrer Oliver Störr. Und gleichzeitig verweise sie auf den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen habe.

Noah und die Arche als Vorbild

Das auf dem Altar aufgestellte Modell einer Arche Noah nutzte Störr für einige Überlegungen, wie die neue Kirchengemeinde gestaltet werden soll. Sie bestehe künftig aus vier Seelsorgeeinheiten mit unterschiedlicher Prägung. „Wir sind als Gemeinschaft unterwegs mit je eigener Hintergrundgeschichte.“ Weil alle im selben Boot sitzen, brauche es Toleranz und Improvisation, Rücksichtnahme, Nächstenliebe und Solidarität.

Noahs Beispiel zeigt nach Störrs Auffassung auch, dass Gott mit jedem etwas vorhat. Soll heißen: „2030 ist ein Projekt, das alle betrifft und bei dem alle etwas beizutragen haben.“ Dabei komme es, so Störr, nicht auf Schnelligkeit an. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Grünsfeld/Wittighausen wies darauf hin, dass die Arche weder Segel noch Ruder gehabt habe. „Noah hat sich Gott anvertraut und treiben lassen.“ Das biblische Beispiel fordere dazu auf, den Kontrollzwang zu überwinden und den nötigen Freiraum zu schaffen, damit Gottes Geist wehen könne. Das Ende von Noahs Geschichte mit der Arche machte Störr zuversichtlich im Hinblick auf die Kirchenentwicklung 2030: „Wer mit Gott unterwegs ist, auf den wartet am Ende immer ein Regenbogen.“

Damit der gesamte Prozess keine reine Verwaltungsangelegenheit wird, haben die leitenden Pfarrer sich verschiedene Aktionen überlegt.

So soll es beispielsweise einen „Kanzeltausch“ geben. Pfarrer Stefan Märkl hat bereits Gottesdienste in Krensheim und Grünsfeld gehalten. Pfarrer Ralph Walterspacher hält am Sonntag, 15. Mai, Gottesdienste in Vilchband und Unterwittighausen. Zeitgleich ist Pfarrer Oliver Störr in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen unterwegs.

Das Werden der neuen Kirchengemeinde soll auch im Gebet begleitet werden. In allen vier Seelsorgeeinheiten liegen deshalb gemeinsame Gebetsbildchen aus. feu