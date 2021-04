Mehrere Terminabsagen

Pailmer. Bereits um ein Jahr verschoben, werden die für 31. Juli/1. August geplanten Veranstaltungen „Paimar feiert … unter den Linden“ und das für Sonntag geplante Oldtimertreffen für dieses Jahr erneut abgesagt. Dem organisierenden Arbeitskreis, bestehend aus MTG, Ortschaftsrat sowie weiteren Paimarer Vereinen und Akteuren, ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, weil den Besuchern ein neues Konzept für die Oldie-Nacht und dem Oldtimertreffen für Autos, Motorräder und Traktoren rund um den neugestalteten Dorfplatz präsentiert werden sollte. Der Motorradgottesdienst am Sonntag, 25. April, und der Treff am 1. Mai in der Paimarer Dorfmitte finden aufgrund der aktuellen Lage ebenfalls nicht statt.

