Maria – ein Anker

Zimmern. „Du bist kostbar für mich“: Unter diesem Motto stand die Maiandacht auf dem Kirchenvorplatz. Die Erstkommunionkinder aus der ganzen Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen gestalteten sie zusammen mit dem Gemeindeteam und Pater Shinto. Im Mittelpunkt stand die Aufführung der biblischen Geschichte von der Hochzeit zu Kana.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch Maria zu Jesus: Als „schönstes Geschöpf auf dieser Erde“ bezeichneten die Erstkommunionkinder die Gottesmutter. Sie sei ein „liebender Hinweis“ auf Gott und lobe wie jedes „Kunstwerk“ seinen Meister. Maria, so die Kinder, sorge sich um die Menschen, wie sie sich um Jesus gesorgt habe. Zu ihr dürfe man mit seinen Nöten kommen.

Das wurde in dem szenischen Spiel deutlich, das die Erstkommunionkinder mit Schwester Annemarai einstudiert hatten. Sie erinnerten dabei an die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus auf Bitten seiner Mutter das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine große „Fürsprecherin“ nannte Schwester Annemarai die Gottesmutter. Sie helfe in schier aussichtslos erscheinenden Situationen. „Wenn wir aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen, ist es wichtig, einen Anker zu haben.“ Für gläubige Menschen ist das nach Schwester Annemarais Überzeugung Maria. Am Ende der von Valentin Kimmelmann (Piano) musikalisch gestalteten Mainandacht spendete Pater Shinto den Segen. feu