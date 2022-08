Main-Tauber-Kreis verliert engagierten Naturschützer

Tauberbischofsheim. Für die NABU-Gruppe Tauberbischofsheim bedeutet der Tod von Udo Fehringer einen großen Verlust. Mit ihm starb ein außergewöhnlich engagierter Naturschützer und Vogelkenner. Bereits als Jäger lagen ihm die Naturschutzbelange immer sehr am Herzen. So kam es, dass er bereits 1965 dem Deutschen Bund für Vogelschutz, dem heutigen Nabu beigetreten ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Vermessungstechniker war Udo Fehringer auch beruflich sehr viel und bei allen Wetterlagen in der Natur unterwegs. Er erkannte schon frühzeitig die Veränderungen und Probleme von gerodeten und versiegelten Flächen in einer ausgeräumten Landschaft und wollte dem damit verbundenen Artenschwund entgegenwirken. Ende der 70er Jahre erwarb er durch seine Sachkenntnis und Beharrlichkeit geeignete Flächen im nördlichen Main-Tauber-Kreis für den Nabu in enger Absprache mit den Behörden, um Biotope zu schaffen. Udo Fehringer gelang es auch, die dafür erforderlichen finanziellen Mittel vom Regierungspräsidium und den Gemeinden oder Spendern zu akquirieren.

Biotope geplant und gepflegt

Bei diesen weitsichtigen Weichenstellungen bei Grundstücksangelegenheiten oder der Anlage von Biotopen hatte er immer die volle Unterstützung der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim. Die zahlreichen, bekannten Biotope der Region wurden zum großen Teil von Udo Fehringer geplant sowie stets nach Naturschutzgesichtspunkten umgesetzt und teilweise sogar von ihm eigenhändig gepflegt. Heute sind diese Biotope und Feuchtgebiete äußerst wichtige Trittsteine in der Biotopvernetzung.

Mehr zum Thema Nabu-Gruppe Boxberg Herbert Hedderich gebührend verabschiedet Mehr erfahren Spende Nisthilfen für Schwalben abzugeben Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Baumaßnahme B 290 zwischen Königshofen und Gerlachsheim wird ab Montag, 1. August, saniert Mehr erfahren

Durch seine berufliche Stellung und sein ehrenamtliches Engagement war Udo Fehringer eine Schnittstelle, mit der moderne Landschaftsverwaltung mit Schutz von Natur und Umwelt verbunden wurden. Damit war er Vorreiter für das Entgegenwirken der aktuellen Klimaprobleme.

Bei unzähligen naturkundlichen Exkursionen, Vogelwanderungen, Arbeitseinsätzen oder bei Versammlungen gab der Naturschützer Udo Fehringer sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrungen sehr anschaulich und verständlich weiter. Durch Fehringers Begeisterung für die Naturschutzarbeit fand er viele Mitstreiter, die dem Nabu beigetreten sind. Sein Verdienst ist es auch, dass neue Nabu-Gruppen im Main-Tauber-Kreis gegründet wurden, die heute selbst viele Biotope vor Ort pflegen.

Neben dem Amphibienschutz lagen ihm auch der Schutz von Fledermäusen, Uhus und Wanderfalken am Herzen. Er initiierte die Erhaltung ihrer natürlichen Lebensräume sowie das Anbringen von Nistmöglichkeiten für Wanderfalken, Eulen und Turmfalken in Kirchtürmen und geeigneten Gebäuden, lange bevor dies gefördert wurde.

Durch seinen guten Kontakt zur unteren Naturschutzbehörde des Main-Tauber-Kreises wurden durch Fehringer, in seiner Eigenschaft als Mitglied und Biotopwart der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim, Pflegekonzepte und Anträge für mögliche Zuschüsse zu erforderlichen Pflegearbeiten besprochen. Die Behörden erkannten schnell sein Potenzial und schätzten sein vielfältiges Wissen rund um die Natur hoch ein. So wurde Fehringer im Jahr 1982 vom Landratsamt zum ehrenamtlichen Naturschutzwart bestellt.

Vater der Brachenleite

Das letzte große Herzensprojekt des Artenschützers und Naturfreundes Udo Fehringer war der Erhalt und Schutz des immensen Artenreichtums von Flora und Fauna auf der Fläche des ehemaligen Standortübungsplatzes in dem Gewann Brachenleite in Tauberbischofsheim. Hier konnte er durch sein beharrliches, informatives, stets fachlich fundiertes Auftreten gegenüber dem Regierungspräsidium Stuttgart, der Stadt Tauberbischofsheim, den örtlichen Behörden und der Bevölkerung die Notwendigkeit und die Vorzüge eines Naturschutzgebietes ausführlich belegen und stets gut argumentieren.

Das Regierungspräsidium wies diese 64 Hektar große Fläche 2015 letztlich zum „Naturschutzgebiet Brachenleite“ bei Tauberbischofsheim aus. Der Erhalt der Artenvielfalt und Schutz der Lebensräume für die heimische Tier- und Pflanzenwelt war für Udo Fehringer der Motor seines Handelns.

Er erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Unter anderem wurde ihm die Ehrung mit der höchsten Auszeichnung der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim, der goldenen Ehrennadel mit Kranz, zuteil. Das Wirken Udo Fehringers bleibt so der Nachwelt durch die verschiedenen Naturschutzprojekte und Biotope rund um die Kreisstadt sicht- und erlebbar. GeLi