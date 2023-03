„Liedertafel“ sieht ungewisser Zukunft entgegen

Grünsfeld. Mit Vorstand, aber ohne Dirigentin: Der Männergesangverein „Liedertafel“ sieht einer ungewissen Zukunft entgehen. Die Sänger trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Vereinsheim.

Der Männergesangverein „Liedertafel“ kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 1922 gegründet, konnten die Sänger im vergangenen Jahr den 100. Geburtstag feiern. Das Jubiläumsfest in der Stadthalle samt Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den Sängerbund Badisch-Franken war ein Höhepunkt der Vereinsgeschichte.

Die Zukunft ist hingegen ungewiss. Andrea Müller-Köhler steht den Sängern nicht mehr als Dirigentin zur Verfügung. „Alles hat seine Stunde“, meinte sie. Nichts sei beständiger als der Wandel. Sie habe beschlossen, nach fünfjähriger Tätigkeit aufzuhören, weil die Proben immer kräftezehrender geworden seien. Den Sängern dankte sie für die gute Zeit.

Walter Kraft berichtete, dass die „Grünbachtaler“ keine Proben und keine Auftritte hatten. Es sei der Versuch gestartet worden, wieder anzufangen. „Krankheitsbedingt war das aber nicht möglich“, so Kraft. Er konnte sich vorstellen, dass das Ensemble versucht, bei Maiandachten Gesangsbeiträge zu bringen. „So haben wir einst angefangen.“

In seiner Funktion als Kassierer präsentierte Walter Kraft Zahlen. Die waren trotz eines Defizits ordentlich. Die „Liedertafel“ steht finanziell noch immer auf soliden Beinen. Kein Wunder, dass die Revisoren an Krafts Kassenführung nichts auszusetzen hatten. Der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes stand somit nichts im Wege.

Bürgermeisterstellvertreter Werner Biereth übermittelte die Grüße der Stadt Grünsfeld. Er dankte dem Verein für den wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben der Kommune. Die Sänger lobte er auch dafür, dass sie den Kontakt zur Partnerstadt Leuchtenberg regelmäßig pflegen.

Wahlen auf der Tagesordnung

Die Versammlung betätigte bei den anstehenden Wahlen den Vereinsvorstand für ein weiteres Jahr im Amt. Hans Rackl steht damit weiterhin an der Spitze der „Liedertafel“. Tatkräftig unterstützt wird er von Walter Kraft. Er versieht in Personalunion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassierers. Schriftführer bleibt Hermann Ködel. Außerdem gehören dem Vorstand an: Elmar Breunig, Martin Engert, Karlheinz Vollrath und Peter Umminger (alle Beisitzer), Elmar Breunig und Reinhold Segeritz (beide Rechnungsprüfer) sowie Willi Rüttling (Fahnenträger). Willi Zorn und Stefan Ruf stellten sich nicht mehr zur Wahl. Zorn war viele Jahre Vereinsvorsitzender und zuletzt noch als Beisitzer aktiv. Ruf hat zehn Jahre als Notenwart fungiert. Hans Rackl dankte ihnen und Andrea Müller-Köhler für das Engagement.

Wie geht es weiter? Diese Frage diskutierten die Sänger intensiv. Am Fortbestand des Vereins hatten alle ein Interesse.

Hans Rackl erklärte, dass der Vorstand nach einer neuen Chorleitung Ausschau hält. In der Zwischenzeit will man sich weiterhin regelmäßig treffen. „Um die Stimmen zu erhalten“, so Rackl. Eine Möglichkeit sei zudem, bekannte Lieder auf zwei Stimmen umschrieben zu lassen, um auch mit reduzierter Sängerzahl singen zu können.

Ein Ziel haben die Sänger sich gesetzt. Am Jubiläumsfest des Männergesangvereins Krensheim im Sommer wollen sie unbedingt teilnehmen. Die „Eintracht“ ist das Patenkind der „Liedertafel“ und feiert den 100. Geburtstag. Für Hans Rackl war klar: „Wir haben eine Verpflichtung mitzuwirken.“ feu