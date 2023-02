Lichtzeichen markiert Beginn der Fastenzeit

Grünsfeld. Alles hat ein Ende: Einen letzten Auftritt hatten Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Christina III., und Seine Tollität, Prinz Patrick II., samt Prinzessinenduo Pauline I. und Emma I. beim traditionellen Kehraus der „Hasekühle“ am Fasnachtsdienstag im Vereinsheim. Unter Heulen und Zähneknirschen trugen die Narren um Mitternacht die Fasnacht zu Grabe.

„Wir waren etwas aus der Übung“, meinten Vorsitzende Astrid Bernhardt und Christina Wenz augenzwinkernd. Die Vorsitzende und ihre Stellvertreterin ließen in ihrer „Trauerrede“ die Höhepunkte der letzten Wochen Revue passieren. Nach der Corona-Zwangspause waren nicht mehr alle närrischen Gepflogenheiten präsent. Die daraus resultierenden Fauxpas sorgten für Heiterkeit.

Lob für Prinzenpaare

Ein dickes Lob gab es für das große und das kleine Prinzenpaar. Beide seien eine gute Wahl gewesen und hätten ihre Aufgaben hervorragend erledigt. Mit Pauline I. und Emma I. hatten die „Hasekühle“ erstmals ein Prinzessinenduo. Die Notlösung habe sich als Glücksgriff erwiesen.

Von der Prunksitzung schwärmten Bernhardt und Wenz einhellig. Die Darbietungen mit vielen Eigengewächsen seien ein voller Erfolg gewesen. Das Publikum habe die Prinzengarde genauso begeistert gefeiert wie die phantasievoll ausgestatteten Schautänze. Besonders hoben Bernhardt und Wenz schließlich Sitzungspräsident Christian Leue-Huband hervor. Mit der Programmgestaltung habe er ein glückliches Händchen bewiesen.

Um Mitternacht vertauschten die „Hasekühle“ das Narrenkleid mit dem Trauergewand und trugen die Fasnacht zu Grabe. Die Taschentücher waren kaum groß genug, um all die Tränen, die vergossen wurden, trocknen zu können. Das symbolträchtige Finale markierte die Verbrennung des Strohbären am Schorren. Prinzessin Christina und Prinz Patrick setzten ihn als letzte Amtshandlung in Flammen. Dieses Lichtzeichen besitzt in Grünsfeld eine lange Tradition. Es kündigt den Beginn der Fastenzeit an und ruft die Menschen zu Besinnung und Umkehr. Eine Hoffnung bleibt den „Hasekühle“: Am 11.11. geht es wieder los. feu