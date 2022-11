Lichterzauber zugunsten Elterninitiative Regenbogen

Paimar. Lichterzauber mit Adventssingen: Familie Berghammer stimmt ein auf Weihnachten. Ab dem ersten Adventssonntag lockt das von Tausenden Lämpchen hell erleuchtete Haus in der „Leimengrube“ zum Staunen und Verweilen ein. Ein Schneemann in XXL und Rentiere inklusive.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2013 sind Berghammers in ihr neues Domizil im Paimarer Neubaugebiet eingezogen. Zwei Jahre später hat die Familie angefangen, das Haus in der Adventszeit zu beleuchten. „Wir haben die Nachbarn eingeladen. Es gab Glühwein, Bratwurst und Kuchen“, erzählt Papa Bernhard. Das Angebot sei gut angenommen worden. Der Lichterglanz habe zahlreiche Besucher erfreut.

Aus kleinen Anfängen ist mittlerweile eine große Lichterschau geworden. Mama Karina ergänzt: „Es kommen immer neue Motive hinzu.“ In diesem Jahr freuen sich die Kinder Sarah, Sophie und Marie über leuchtende Rentiere und einen Elch. Die drei schwärmen von der schönen Stimmung und können es kaum erwarten, ihren Freunden und Mitschülern die Beleuchtung zu präsentieren. „Die finden das alle cool“, meint das Trio einhellig.

Mehr zum Thema Tradition Wunder aus Licht: Die Weihnachtshäuser erstrahlen Mehr erfahren Freitag, 25. November Igersheimer Adventsfest im Feuerschein Mehr erfahren

Auf mehrere 1000 Lämpchen schätzt Bernhard Berghammer die Illumination am Haus und im Garten. Dank LED-Leuchten halten sich seinen Angaben zufolge die Stromkosten in Grenzen. Die Berghammers schalten am morgigen Sonntag die Lichter um 17 Uhr ein. Dann musizieren die Kinder, und alle stimmen vorweihnachtliche Lieder an. Um 18 Uhr schaut der Nikolaus vorbei. Gegen eine Spende gibt es Glühwein und Kinderpunsch, Kuchen und andere gebackene Leckereien.

Die Einnahmen werden der Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder in Würzburg gespendet. feu