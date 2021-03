Auf das Erreichte aufbauen will Bürgermeister Joachim Markert. Er bewirbt sich am Sonntag, 14. März, um eine Wiederwahl.

Grünsfeld. Nicht ohne Stolz blickt Joachim Markert auf die vielfältigen Projekte, die während seiner Amtszeit als Bürgermeister erreicht wurden. „Das gemeinsam Erreichte stellt eine sehr solide Grundlage für die kommenden acht Jahre dar.“

In dem Bestreben, die Lebensqualität in der Kernstadt und den Ortsteilen weiter auszubauen, will er nicht nachlassen. „Ich habe Spaß an der Aufgabe.“ Deshalb will er weitere acht Jahre die Geschicke der Stadt lenken und sie fit für die Zukunft machen. Beim Urnengang am 14. März bewirbt er sich um eine zweite Amtszeit.

Briefkasten in allen Ortsteilen

Klassischer Wahlkampf findet wegen Corona derzeit nicht statt. Das Gespräch über den Gartenzaun, bei dem die Bürger ihrem Rathauschef erzählen, wo der Schuh drückt oder welche Wünsche sie für die Kommune haben, gibt es nicht.

Stattdessen hat Markert in allen Ortsteilen einen Briefkasten installiert, in dem Wünsche, Ideen, Meinungen, aber auch Lob und Kritik schriftlich mitgeteilt werden können. Die Resonanz sei aber bisher sehr gering, sagt Joachim Markert. Für ihn ein Zeichen, dass die Bürger mit seiner Arbeit zufrieden sind. „Die kleinen Wünsche, die kommen, sind auch schnell erfüllbar.“

Jugendraum für Grünsfeld

Ein ganz großer Wunsch ist in seinen Augen die Schaffung eines Jugendraums. „Grünsfeld hat in allen Stadtteilen einen Raum für die Jugendlichen, nur in der Kernstadt nicht.“ Früher habe es einen Raum geben, der von den Jugendlichen in Eigenregie genutzt worden sei. Doch so richtig habe das nicht funktioniert. Der Raum sei danach für die Kinderkrippe genutzt worden.

Durch den Umzug der Kita in den Kindercampus habe man nun entsprechend Platz. Joachim Markert kann sich die Betreuung des Jugendraums unter der Trägerschaft eines Partners vorstellen.

Der Rathaus-Chef war viel unterwegs in den letzten acht Jahren, hat den Kontakt mit den Bürgern gesucht, war häufig in Ortschaftsratssitzungen zu Gast. Diese Präsenz will der 58-Jährige beibehalten. Er hat noch viel vor in einer zweiten Amtszeit.

Bauland erschließen

Allen voran nennt er das wichtige Thema Baulanderschließung. Das gehe mit neuen Baugebieten, etwa dem Bereich angrenzend an das Baugebiet „Göbel“, aber auch mit der Nutzung innerörtlichen Potenzials. Deshalb wurde das Stadtsanierungsgebiet um den Bereich „Industriebrachen“ erweitert. Markert hat das Seubert-Areal im Blick, das von der Stadt erworben wurde. Ein teilweiser Abbruch der Gebäude sowie eine Nachnutzung der Ausstellungsräume als Wohnbebauung sollen ein neues Quartier entstehen lassen. Zusätzlich wolle die Stadt die angrenzende Fläche erwerben. Für den Bürgermeister wird dies das Großprojekt der nächsten Jahre werden. Rund vier bis fünf Millionen Euro könnte es verschlingen.

„Wir haben unheimlich lebenswerte und sehr vielfältige Ortsteile“, betont Markert, dass ihm die Stärkung gerade der kleinen Orte sehr am Herzen liegt. Sie sollen für die Bürger attraktiv bleiben und Erholungsmöglichkeiten bieten. Nicht nur die Sanierung des Kützbrunner Sees steht deshalb auf seiner Agenda.

In den Stadtteilen soll ebenfalls für Bauland gesorgt werden. „Zimmern braucht ein Neubaugebiet. In anderen Ortsteilen sollen Erweiterungen bestehender Gebiete ermöglicht werden“, macht er deutlich. Um die innerörtliche Entwicklung zu fördern, kann er sich einen Zuschuss vorstellen: Die Stadt übernimmt den Abriss von Altgebäuden, um eine Fläche dann als Baugelände zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Anliegen ist Markert die Unterstützung von Gewerbetreibenden. Dabei verweist er auf die „Erfolgsstory“ Industriepark ob der Tauber, den die Kommune vor 26 Jahren zusammen mit der Stadt Lauda-Königshofen ins Leben gerufen hat. Mittlerweile sind rund 40 Hektar erschlossen, die Erweiterung mit 26 Hektar ist bereits genehmigt. Viel soll sich auch im Bereich Infrastruktur tun. Die Erneuerung der Bahnsteige stehen an, die im August 2024 modernisiert sein sollen, und der Ausbau der K 2800 zwischen Zimmern und Messelhausen. Die Digitalisierung und die Verbesserung des Mobilfunks sind ihm ebenso wichtig. „Kützbrunn darf nicht länger ein weißer Fleck bleiben.“

Das Vereinsleben will Markert unterstützen, etwa durch die kostenlose Nutzung von Räumen. Zudem schwebt ihm der Ausbau der Nachbarschaftshilfe vor.

Beim Blick zurück verweist der Amtsinhaber auf den Kindercampus, der gerade erst fertig gestellt wurde, auf das Familienzentrum, den Bürgerbus und den Ausbau von Straßen und Radwegen. Der Kindergarten in Zimmern bleibe erhalten und werde an die Kita in Grünsfeld angegliedert. „Wir haben viel geschafft.“ Und er macht deutlich: „Bis auf den Jugendraum habe ich alle meine Ziele, mit denen ich vor acht Jahren angetreten bin, erreicht.“ Trotzdem habe die Kommune eine gute finanzielle Struktur. Auch der Ausfall der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Krise sei verkraftbar.

Markert lobt das gute Miteinander. „Mir liegt Grünfeld am Herzen, die ganze Familie wurde toll aufgenommen.“ Gemeinsam mit den Bürgern wolle er auch weiterhin die Zukunft der Stadt mitgestalten.