„Langfinger“ in verschiedenen Kirchen aktiv

Grünsfeld/Wittighausen. Eigentlich sind Opferstöcke in Kirchen für kleine oder größere Gaben der Gläubigen gedacht, die damit christliche Projekte unterstützen möchten. Das kann der Erhalt der Pfarrkirche sein, die Bereitstellung von Kerzen oder auch seelsorgerische Tätigkeiten. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit kommen noch die aufgestellten Sammelbehälter für die Beleuchtung der meist kunstvoll gestalteten Krippen hinzu, wo man einen kleinen Betrag einwirft und dann die Beleuchtung angeht.

Einfach abmontiert

Diese „Krippenkässle“ wurden bereits vor einigen Jahren in Krensheim einfach abmontiert und mitgenommen, weiß Pfarrer Oliver Störr, zuständig für die Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen, noch. Die wurden einige Zeit später aufgebrochen im Wald bei Säuberungsaktionen des städtischen Bauhofes entdeckt – natürlich leer.

Obwohl Opferstöcke in den Kirchen gut gesichert sind, wird immer wieder Geld aus ihnen gestohlen. © Matthias Ernst

Aktuell macht ihm der Opferstock in Grünsfelds Pfarrkirche Peter und Paul Sorgen. Hier fehlt seit mehreren Wochen Geld. Gemerkt haben er und der Messner es vor allem, weil das Geld für die Anzahl von handgefertigten Kerzen, die angezündet wurden und für die man bezahlen sollte, in größerem Umfang nicht mehr stimmte.

So eine Kerze kostet normalerweise 50 Cent und von daher kann man sich leicht ausrechnen, was in der Kasse sein müsste, wenn alle verkauft sind. Störr weiß aus Erfahrung, dass die Zahlen selten stimmen, aber in diesem Maß hat auch er es noch nicht erlebt. „Die Leute sind fast schon Profis“, wenn die mit Magneten in die Opferstöcke gründeln und alles Bargeld herausholen“, ist er sich sicher. Bedenklich ist, dass diese Unsitte nun auch in den ländlichen Gemeinden angekommen ist. Aus Großstädten ist dieses Verhalten, das nicht gutgeheißen werden kann, schon länger bekannt.

In Mannheim beispielsweise, wo Störr früher in der Seelsorge aktiv war, sei es fast schon Alltag, dass Geld aus den Opferstöcken gestohlen wird. Von daher bitte er die Bevölkerung um Mithilfe, damit diese Unsitte, die kriminell ist, nicht weiter um sich greift.

Beim konkreten Fall in Grünsfeld haben er und Pfarrsekretärin Simone Fuchs-Volkert einen wagen Verdacht. „Beim Blick aus dem Pfarrhaus haben wir einen guten Blick auf die Kirche und können viele Menschen sehen, die dort ein und aus gehen“, berichtet der Pfarrer. Dabei fiel in den letzten Wochen immer wieder eine Person auf, die fast täglich in die Kirche kam.

Als die Pfarrsekretärin im einmal nachging und heimlich beobachtete, inspiziert er alle Ecken der Kirche, ob nicht noch jemand im Raum ist. Dann ging er schnurstracks zum Opferstock, worauf Fuchs-Volkert aus der Deckung kam und ihn ansprach. Daraufhin antwortete er, dass er Geld für eine Opferkerze in den Schlitz stecken wollte. Ob das eine Ausrede war, lasse sich nicht beweisen. Nach diesem Vorfall kam er nicht mehr in die Kirche zurück. Pfarrer Störr legt Wert darauf, dass es sich bei dieser Person nicht um einen Flüchtling oder Asylanten handelt, wie die Gerüchteküche in der Stadt es bereits verbreitet.

Zur Anzeige hat er den Diebstahl allerdings auch nicht gebracht, da solche Anzeigen gegen Unbekannt meist im Sande verlaufen und nach kurzer Zeit die Ermittlung wieder eingestellt wird. Sollte sich die Serie allerdings fortsetzen, will man doch noch überlegen, ob man nicht die Polizei einschaltet. Zumal es sich im aktuellen Fall sogar um eine höhere Geldsumme handelt, genaue Zahlen wollte Störr allerdings nicht nennen.

Bevölkerung soll aufpassen

Von der Polizei hört man, dass solche Fälle von Diebstählen aus Opferstöcken immer wieder mal vorkommen. Man bitte die Bevölkerung, wachsam zu sein, und im Fall der Fälle bei der Polizei anrufen soll, damit der Täter erwischt werden kann.

In den umliegenden Gemeinden scheint derzeit Ruhe zu herrschen, jedenfalls brachten Telefonate dieser Redaktion bei den anderen Pfarrern in der Umgebung keine Diebstähle aus Opferstöcken ans Tageslicht.

Fest steht nur, dass es sich grundsätzlich um eine Straftat handelt, wenn man unerlaubt Geld aus Opferstöcken entnimmt.