Grünsfeld. Größere Baumaßnahmen stehen der Stadt Grünsfeld in den kommenden Jahren im Bereich der Bahnstrecke bevor. Wurde erst vor knapp fünf Jahren eine alte Brücke erneuert, steht ab 2023 die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der 1866 gebauten Trasse durch das Wittigbachtal an.

AdUnit urban-intext1

Die aus Lärm absorbierendem Material gefertigte Wand soll ungefähr zwei bis drei Meter über Schienenoberkante hoch und zur Gleisseite hochabsorbierend sein, so Bürgermeister Joachim Markert in der Gemeinderatssitzung. Um effektiv arbeiten zu können, soll die Wand möglichst nahe an die Gleiskörper heran ragen und nur am Bahnübergang am Bahnhof offen sein. Die Bahn verspreche sich von der Maßnahme eine starke Lärmminderung für die Anwohner, zumal der Zugverkehr an der Strecke in den nächsten Jahren zunehmen wird.

Vor allem im Güterverkehr, der hauptsächlich in den Nachtstunden erfolgen soll, sieht man seitens der Bahn noch Steigerungspotential. Der Bau soll im laufenden Verkehr erfolgen, so dass keine Zugausfälle zu befürchten sind. Viele Arbeitsstunden werden in der Nacht und am Wochenende erfolgen. Wie der Bau ablaufen wird und über die Verkleidung der Lärmschutzwand wird der Bürgermeister die Gemeinderäte zu gegebener Zeit informieren.