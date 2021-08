Krensheimer Musikanten: Alois Ingerl seit 60 Jahren Musiker

Krensheim. Die Jahreshauptversammlung der Krensheimer Musikanten fand auf der Wiese vor dem Gemeindezentrum statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Barthel folgten das Totengedenken und der Jahresbericht der Schriftführerinnen Janina Tatusch und Michaela Vogt.

Das Jahr 2020 sollte ganz unter dem Stern des 40-jährigen Bestehens der Krensheimer Musikanten und „70 Jahre Blasmusik in Krensheim“ stehen, da am 29. Februar 1980 die erste Musikprobe mit dem damaligen Dirigenten Hans Beck stattfand. Demnach standen für 2020 einige Termine im Kalender. Am 19. April sollte das Jubiläumskonzert stattfinden, vom 24. bis 27. Juli dann das große Jubiläumsfest im Hof des Gemeindezentrums. Aufgrund der Pandemiesituation mussten diese Termine, ebenso wie viele weitere Auftritte ersatzlos gestrichen werden.

Auch die Proben mussten von März bis Juni eingestellt werden. Erst am 19. Juni durfte nach Erarbeitung eines Hygienekonzepts die Probenarbeit wieder aufgenommen werden, natürlich nur mit Mindestabstand im Außenbereich des Gemeindezentrums.

Am 25. Juli wurde anstatt des Jubiläumsfests ein kleines Platzkonzert am Krensheimer See veranstaltet, bei dem einige Stücke aus dem Programm zum Besten gegeben wurden.

Kirchliche Auftritte gab es 2020 lediglich das Kirchenpatrozinium im September und den Gräberbesuch zu Allerheiligen, da ab Mitte Oktober die Proben wieder verboten wurden.

Anschließend ließen die Kassierer Gerald Kordmann und Michael Hehn-Mark das Jahr mit ihrem Bericht über die Finanzen noch einmal in Zahlen Revue passieren. Die Kassenprüfer bestätigten eine saubere Kassenführung und der Vorstand wurde von den Mitgliedern per Handzeichen entlastet.

Im Jahr 2020 standen außerdem einige Ehrungen an, die aufgrund der Corona-Situation nicht wie sonst üblich an einem Konzert übergeben werden konnten. Deshalb wurde dies an der Jahreshauptversammlung nachgeholt.

Geehrt wurden Monika Roos und Marion Markert mit der silbernen Ehrennadel für 25-jährige aktive Tätigkeit. Bertram Derr, Hermann Hehn-Mark, Dieter Himmel, Armin Kordmann, Gerald Kordmann, Stefan Landwehr und Michaela Vogt erhielten die goldene Ehrennadel für 40-jährige aktive Mitgliedschaft und Alois Ingerl wurde die goldene Ehrennadel mit Diamanten für 60 Jahre aktive Tätigkeit verliehen.

Zum Abschluss bedankte sich Thomas Barthel für das Vertrauen und sprach allen Anwesenden aus der Seele, als er seine Hoffnung auf baldige Besserung der Pandemiesituation kundtat.