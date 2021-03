Grünsfeld. Auch am kommenden Wochenende bietet die Stadt Grünsfeld am Samstag, 3. April, ab 9 Uhr und ab 15 Uhr wieder kostenlose Schnell-Tests für Bürger an. Die Testungen finden in der Stadthalle statt. Termine können bis Donnerstag, 1. April, 15 Uhr, Telefon 09346/921119, vereinbart werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich auch in der Praxis von Hausarzt Wolfgang Zöller kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Vor jeder Testung ist ein Termin telefonisch unter Telefon 09347/440 zu vereinbaren. Die persönlichen Daten sind mit der Versicherungskarte nachzuweisen. Das Testergebnis liegt bereits nach 15 Minuten vor. Bei einem negativen Test wird eine Bescheinigung ausgestellt. Bei positivem Ergebnis wird sofort ein Labortest durchgeführt und anschließend muss sich die Testperson in Quarantäne begeben.