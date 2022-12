Konzepte für den langfristigen Erhalt der Gesundheit

Grünsfeld. Groß, hell und freundlich: So präsentieren sich die Räume im neuen „Therapiezentrum Grünsfeld“. Marco und Casandra Uhl haben den Schritt gewagt und ihre Praxis erweitert. Jetzt war die Einweihung im ehemaligen Kindergarten.

Luftlinie sind es nur wenige hundert Meter, für Marco und Casandra Uhl ist es ein Quantensprung. Vor sechseinhalb Jahren haben die beiden die Praxis von Jürgen Haude in der Brunnengasse neben der Kirche übernommen. „Wir haben auf 75 Quadratmetern klein angefangen“, erzählt Marco Uhl und räumt ein, dass es schon mutig gewesen sei, an einem Ort anzufangen, wo niemand einen kennt. Der Zuspruch sei aber von Beginn an sehr gut gewesen. Unter dem Namen „Mano Sana“ habe man sich schnell einen guten Ruf erarbeitet. „Die Patienten kommen schon lange nicht mehr nur aus Grünsfeld“, so Uhl.

Marco und Casandra Uhl verfolgen mit ihrer Praxis einen ganzheitlichen Ansatz. Mit den Patienten wollen die beiden gezielte Trainingskonzepte für den langfristigen Erhalt der Gesundheit entwickeln. Geräte, die dem neuesten Stand der Forschung entsprechen, gehören dazu. „Es ist bald klar geworden, dass diese Ideen sich am alten Standort nicht verwirklichen lassen“, meint Casandra Uhl. Als der Kindergarten samt Marienhaus zum Kauf anstand, habe man die Chance ergriffen.

Das neue Therapiezentrum in der Hauptstraße verfügt über eine Fläche von 500 Quadratmetern. Das alte Gebäude zu sanieren und nach den eigenen Vorstellungen umzugestalten, war ziemlich aufwendig. „Wir haben lange geplant und monatelang dafür gearbeitet“, berichtet Casandra Uhl. Nur weil sie fast alles selber gemacht haben, konnten sie das Projekt überhaupt stemmen. Die Familie packte mit an. Sogar Patienten halfen mit. Viele von ihnen haben nach Angaben von Marco Uhl mit großer Selbstverständlichkeit geholfen und keinen Cent verlangt. „Aus Patienten wurden Freunde“, sagt er nicht ohne Stolz.

„Mehr als Physiotherapie“ lautet das Motto des neuen Therapiezentrums. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben Marco und Casandra Uhl auch in Personal und Geräte investiert. Fünf ausgebildete Therapeuten stehen zur Verfügung. Unterstützt werden die Therapeuten von etlichen modernen Trainingsgeräten. Den ehemaligen Saal des Kindergartens haben Marco und Casandra Uhl zu einem Fitness-Studio umfunktioniert. Spektakulär ist das Fitnessgerät Icaros. Es ermöglicht, durch virtuelle Welten zu fliegen und dabei den Körper zu trainieren. „Das ist Therapie 3.0“, schmunzelt Marco Uhl.

Als „große Bereicherung“ für die Kommune bezeichnete Joachim Markert das neue Therapiezentrum bei der Einweihung. Dem Bürgermeister gefiel der ganzheitliche Ansatz der therapeutischen Angebote besonders. Markert freute sich über die Verbundenheit der jungen Praxisbetreiber mit der Stadt. Der Name „Therapiezentrum Grünsfeld“ mache das mehr als deutlich.

Marco und Casandra Uhl dankten Markert für die vorbildliche Unterstützung. „Der Bürgermeister ist immer für unsere Frage dagewesen“, betonten die beiden. Bei Problemen habe man gemeinsam Lösungen gesucht und gefunden.

Pfarrer Oliver Störr spendete den kirchlichen Segen und wünschte gutes Gelingen. Er freute sich, dass der ehemalige Kindergarten mit dem Therapiezentrum eine sinnvolle Nachnutzung gefunden wurde. Der Verkauf des Gebäudes aus kirchlichem Besitz sei auch unter nachhaltigen und sozialen Gesichtspunkten erfolgt. Dass die Bürger der Gemeinde es weiterhin nutzen können, habe eine wichtige Rolle gespielt.

Für das „Therapiezentrum Grünsfeld“ haben Marco und Casandra Uhl noch weitere Ideen. Zum ehemaligen Kindergarten gehört auch das Marienhaus. Das wollen die beiden ebenfalls sanieren, damit das Therapiezentrum seinem Namen gerecht wird.

Nach geeigneten Nutzern suchen sie schon. „Wir können uns eine Naturheilpraxis genauso vorstellen wie Angebote für Yoga oder Osteopathie.“ feu