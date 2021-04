Kommune finanziert Tests

Grünsfeld. Gut angenommen wird bereits das Schnelltestzentrum in der Grünsfelder Stadthalle. Bürgermeister Joachim Markert dankte bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag in der Stadthalle den Mitarbeitern der Verwaltung und der Feuerwehr, die unterstützend tätig sind. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Mitarbeiter der Verwaltung am Wochenende solche Aufgaben übernehmen, lobte er den gezeigten Einsatz. In der Zwischenzeit habe man auch die rund 400 Schnelltests für die Grundschule verteilt. Die wurden von der Kommune finanziert. Die vom Land Baden-Württemberg bereits im März versprochenen Tests seien erst am Dienstag eingetroffen – lediglich 200 Stück. „Es ist derzeit nicht ganz einfach für uns, den Regelungen und Vorgaben nachzukommen“, machte das Stadtoberhaupt deutlich. dib

