Kleine Bücherwürmer gestalten Buchstaben

Grünsfeld. Bei der Aktion der „kleinen“ Bücherwürmer, die aufgrund der verschobenen Neu-/Wiedereröffnung der katholischen öffentlichen Bücherei in Grünsfeld durchgeführt wurde, entstanden tollen Buchstaben, die jetzt endlich die neuen Räume in der Abt-Wundert-Straße 14 (ehemals Elektro Konrad) in Grünsfeld schmücken dürfen. Gespannt und voller Vorfreude haben dabei viele Kinder Buchstaben bemalt und gestaltet, welche nun den Eingangsbereich der Bücherei zieren. Weitere Kunstwerke der jungen Leser/-innen sind in der Bücherei zu bestaunen.Die Collage zeigt die jungen „Bücherwürmer“ mit Ihren Werken: Emilio Bach, Lara Oertel, Sophie und Marie Berghammer, Jonathan Seubert, Priska Feuerstein, Luis Rüttling, Ferdinand Feuerstein, Marie Weißer, Mathilda Roder und Jonathan Christ (beginnend von oben im Uhrzeigersinn). Bild: Jochen Christ

