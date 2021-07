Kindergartenbeiträge steigen moderat

Der Grünsfelder Gemeinderat hat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, zur Modernisierung des ehemaligen Kindergartengebäudes einen Zuschuss von 30 Prozent, aber maximal 40 000 Euro, zu zahlen. Außerdem wurden zwei Grundstücke, eines in Grünsfeld und eines in Zimmern verkauft.

Zugestimmt hat das Gremium den vorliegenden Bauanträgen sowie der Nutzungsänderung eines Stalls zu einer Wohnung in Zimmern.

Stadträtin Karin Kraus fragte nach dem Stand der Anschaffung von mobilen Luftreinigern für die Grundschule. Hier sei man in Gesprächen mit der Schulleitung, erwiderte Hauptamtsleiter Jürgen Umminger. Wenn alle Fakten vorliegen, wolle man entsprechende Geräte anschaffen. mae