Katholische Einrichtung im städtischen Gebäude

Grünsfeld. Die Stadt schließt mit der katholischen Kirchengemeinde Grünsfeld-Wittighausen einen neuen Vertrag über den Betrieb der Kindertagesstätte St. Marien in Grünsfeld. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig, nachdem Kämmerer Christoph Kraft das Gremium ausführlich informiert hatte.

Der neue Vertrag sei längst überfällig, betonte auch Bürgermeister Joachim Markert. Aber man habe die Nachbesserung bis zum Umzug der Kita in den Kindercampus verschoben.

Geändert hat sich seit Vertragsbeginn 1983 einiges, vor allem in finanzieller Hinsicht. Nun ist die Einrichtung in einem städtischen Gebäude untergebracht, vorher war es ein kirchliches. Die Investitionsausgaben liegen komplett bei der Stadt, die Betriebsausgaben werden von der Kirchengemeinde mit der Stadt abgerechnet. Die Kommune wird ab 2022 künftig 91 Prozent der Defizitbeteiligung übernehmen, statt bisher 89 Prozent. Den Rest übernimmt die Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung. Der neue Vertrag hat eine unbegrenzte Laufzeit, so Kraft. Nach Aussagen des Kämmerers zahlt die Stadt derzeit über eine Million Euro an die Kirchengemeinde für den Betrieb der Kita und erhält etwa die Hälfte wieder als Förderung des Landes zurück. Die Elternbeiträge, so Kraft, belaufen sich auf rund 17 Prozent der der Betriebsausgaben.

Zustimmung gab es vom Gremium für die geplante Auffüllung eines Ackergrundstücks auf Gemarkung Zimmern. Die Firma Faul und Bethäuser aus Lauda-Königshofen hatte einen Antrag für eine Fläche von 7000 Quadratmetern gestellt. Wie Hauptamtsleiter Jürgen Umminger in der Sitzung deutlich machte, handelt es sich um „schadstofffreies Material“ ohne „Verdacht auf Verunreinigungen“. Zudem sind nur kleine Steine in dem Material enthalten. Der Graben zur Entwässerung wird nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt bleiben. dib

