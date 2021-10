Kampfsport auf sehr hohem Niveau

Mit Legion Fighting Championship VI fand das sechste Event der Alpha Fighters Grünsfeld unter Federführung von Martin Vath statt. Über 300 Zuschauer verfolgten in der Stadthalle Grünsfeld 15 Kämpfe im Boxen, Kickboxen und MMA.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grünsfeld. Den Auftakt bestritten drei Aktive aus dem Jugendbereich, die in einem Turnier in drei Durchgängen jeweils zweimal zum Kampf antraten. Björn Herrmann vom Samurai Fight Team Leipzig entschied diesen Wettkampf souverän für sich.

Lukas Hohenecker von der TMA-Kampfkunstschule Würzburg trat in einem weiteren Newcomer-Kampf gegen Milan Boding von Anima MMA an und trug in einem hart umkämpften Fight den Sieg nach Hause.

Zwei Kämpfe im MMA bis 70 und 72 Kilogramm zwischen Daniel „The Macho Man“ Markus von den Alpha Fighters gegen Alexander Michael von Anima MMA sowie Albert Ibragimov von Fight Fusion Regensburg gegen David Schreiter vom Atlas Gym brachten die Halle zum ersten Mal zum Kochen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In beiden Kämpfen gingen die Aktiven bis zum Äußersten, und erst die Punktrichter kürten in einer nachvollziehbaren Entscheidung den „Macho Man“ aus Grünsfeld und den Oberpfälzer Ibragimov zu verdienten Siegern.

Ein Kampf im klassischen olympischen Boxen zwischen Daniel Hofmann, der ebenfalls für die Alpha Fighters antrat, und seinem ernstzunehmenden Gegner Kayumba Thiaka verlangte beiden Kämpfern alles ab. Sogar eine zusätzliche Runde war nötig, um eine Entscheidung herbeizuführen und den Sieg an Daniel Hofmann erteilen zu können.

Nach einer Pause stand der zweite Abschnitt des Kampf-Events ganz im Zeichen des MMA. Kämpfer aus München, Reutlingen, Allerborn und Grünsfeld warfen alles in die Waagschale, um in diesem härtesten aller Kampfsportarten bestehen und siegen zu können.

Von den Grünsfelder Kämpfern, bot Clemens „The Gentleman“ Köhler alle Kräfte auf, musste sich aber trotz herausragender ringerischer Fähigkeiten seinem boxerisch überlegenen Kämpfer vom Atlas Gym in einem fairen und hart umkämpften Fight geschlagen geben. Geradezu über sich hinauszuwachsen ist Sebastian Wülk von den Alpha Fighters Grünsfeld, der nach harten und schweren Anfangstreffern, geradezu entfesselt den Kampf an sich riss und mit harten Schlägen im Bodenkampf den Ringrichter zum Abbruch des Kampfes zwingen musste – Sieg durch technisches K.o.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die letzte Phase des Legion Fighting Championship war geprägt von hochemotionalen Kämpfen, die Fans von Furkan Yalcen vom German-Top-Team Reutlingen pushten ihren Favoriten zu Höchstleistung, die jedoch nicht ausreichte, um sich letzten Endes gegen Abdul Sassi von der Fight Fusion aus Regensburg durchzusetzen. Nico Herzog von den Grünsfelder Alpha Fighters musste sich trotz energischen Einsatzes seinem Gegner aus Regensburg geschlagen geben, und nach einem spannenden Kickbox-Kampf zwischen Albert Binkis von Chok Dee aus Hardheim und Elias Czogalla aus dem Schwarzwald, wurde es noch einmal richtig spannend.

Der Grünsfelder Boxtrainer und EM-Teilnehmer Abubakar Ismailov hatte im Vorfeld sein Karriereende und letzten Kampf für die Legion Fighting Championship angekündigt. Entsprechend groß war der Druck, der auf ihm lastete, zumal er in einer für ihn ungewohnten Kampfdisziplin des MMA antreten musste. Der Kampf ging über die volle Distanz und war geprägt von hohen Anteilen an Bodenkampf, den sowohl Ismailov als auch sein Gegner Daniel Premm vom Elysium MMA aus München an den Tag legten. Mehrfach musste sich Ismailov mit höchster Kraftanstrengung aus den Griffen seines Gegners befreien, konnte aber dann im Stand seine boxerischen Fähigkeiten ausspielen und schließlich als Sieger des Kampfes seinem Kampfnamen als „Peitsche aus dem Kaukasus“ wieder einmal voll gerecht werden. Die Halle stand Kopf.

So endete mit einem breiten Erfolg für Martin Vath und seine Alpha Fighters aus Grünsfeld ein spannender Kampfabend, der viele überregionale Zuschauer angelockt und sicher nicht zum letzten Mal Grünsfeld in der Kampfsportszene zu einem Hotspot gemacht hat. ap