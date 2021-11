Jugendmusikprojekt ein voller Erfolg

Das Jugendmusikprojekt ist für musikbegeisterte Kinder und Jugendliche von den Vereinen Musikkapelle Grünsfeld, Bläserjugend Wittighausen, Musikkapelle Kützbrunn sowie Krensheimer Musikanten ins Leben gerufen worden.

Grünsfeld. Dies wurde bewerkstelligt, um dem Nachwuchs in der aktuellen, musikalisch eher ruhigeren Zeit, eine Möglichkeit zu bieten, gemeinsam zu musizieren und vor Publikum aufzutreten. Das Ergebnis dieser Kooperation durften sich die Zuhörer beim Konzert in der Stadthalle in Grünsfeld anhören.

Eröffnet wurde das Konzert von der Miniband unter der Leitung von Luisa Thimm mit dem „Mickey Mouse Marsch“. Die Miniband ist für Kinder und Jugendlichen der Einstieg ins gemeinsame Musizieren, die Mitglieder haben teilweise erst vor sehr kurzer Zeit angefangen, ein Instrument zu lernen.

Die Gäste begrüßt

Nach dem Eröffnungsstück begrüßte Thomas Mohr die Gäste, besonders die Bürgermeister von Grünsfeld und Wittighausen, Joachim Markert und Marcus Wessels, und freute sich über das zahlreiche Publikum. Er bedankte sich auch gleich bei den Rotariern Tauberbischofsheim, die durch eine großzügige Spende zur Durchführung des Projekts beigetragen hatten.

Nach der Ansprache setzte die Miniband das Programm mit dem „Gallant March“ fort.

Thomas Mohr ergriff im Anschluss erneut das Wort und berichtete kurz zum Hintergrund des Jugendmusikprojekts. Die Organisation begann erst vor vier Monaten, im September fand eine erste Orientierungsprobe statt, bei der den Kindern und Jugendlichen die Noten ausgeteilt wurden. In den jeweiligen Jugendkapellen und Unterrichtsstunden wurden diese Stücke dann schon einmal geübt, bis am Wochenende des Konzerts knapp zwei Tage gemeinsam geprobt wurde.

Mit dem folgenden Stück „Majestic March“ schaffte es die Miniband erneut, das Publikum davon zu überzeugen, was in diesen beiden Tagen alles geleistet und gelernt wurde. Nach dem Abschlussstück „Bandroom Boogie“ wurden die Nachwuchsmusik mit viel Applaus von der Bühne verabschiedet. Aber der Auftritt war noch nicht zu Ende. Alle Kinder und Jugendlichen, die am Projekt teilgenommen hatten, verteilten sich im Saal der Halle, um dem Publikum mit den „Body Percussion“ zu zeigen, wie vielfältig Musik und Probenarbeit sind. Unter Anleitung von Luisa Thimm wurde unter Einsatz des gesamten Körpers und auf vier Gruppen verteilt Rhythmen geklatscht und zu einer Melodie verbunden.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung von Thomas Mohr. Das erste Stück, „The Legend of Castle Armagh“ nahm das Publikum mit auf einen Tag in einem irischen Schloss, in dem nach der Ruhe am Morgen Schlachten geschlagen und Siege gefeiert wurden.

Im zweiten Stück überzeugten die Musiker mit einem Medley verschiedener, bekannter Melodien aus „Fluch der Karibik“.

Im Anschluss bedankte sich Thomas Mohr noch bei allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Als Dirigenten der verschiedenen Jugendkapellen der teilnehmenden Vereine legten Daniela Stoy, Franz Pfeuffer und Luisa Thimm mit ihrer wöchentlichen Probenarbeit die Basis, um dieses Projekt überhaupt erst zu ermöglichen.

Auch bei den Proben während des Projekts waren sie unverzichtbar, sei es zur Unterstützung der Dirigenten während der Probe oder auch beim Abhalten von Registerproben.

Auch das große Engagement von Simon Haas wurde an dieser Stelle lobend erwähnt, der unter anderem die Registerprobe für das Schlagzeugregister geleitet hat. Die Organisation und Umsetzung von Probewochenende und Konzert wäre ohne die Helfer der Bläserjugend Wittighausen um Martin Michel und der Musikkapelle Grünsfeld um Elke Krappel nicht möglich gewesen.

Turbulentes Leben

Mit dem Stück „A Million Dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman” nahm die Jugendkapelle das Publikum anschließend mit durch das turbulente Leben eines Visionärs und Zirkusdirektors, der sich trotz Rückschlägen nicht unterkriegen ließ.

Etwas ruhigere Töne erklangen beim nächsten Programmpunkt „Can you feel the love tonight”, eine bekannte Melodie aus dem Musical „Der König der Löwen“. Damit leitete die Jugendkapelle auch schon das Ende des überaus gelungenen Konzerts ein, bevor sie sich mit einem Medley von Melodien aus den „Harry Potter“ Filmen von der Bühne verabschiedeten.

Zum Ende der Veranstaltung ergriff Elke Krappel, die Vorsitzende der Musikkapelle Grünsfeld, das Wort. Sie freute sich über den Erfolg des Projekts, welches in einem „normalen“ Vereinsjahr aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen und Auftritte wohl nur schwer umsetzbar gewesen wäre. Umso glücklicher ist sie, dass diese ruhigere Phase von den kooperierenden Vereinen so gut genutzt wurde. Sie lobte die Kinder und Jugendlichen für ihre hervorragende Leistung und bedankte sich ebenfalls bei den Helfern, die bei Proben und Organisation mitgewirkt haben, sowie bei den Dirigenten für ihr außergewöhnliches Engagement. Sie hofft auf baldige Wiederholung des Projekts und stellt einen weiteren Auftritt des Projekt-Orchesters in Wittighausen in Aussicht, welcher hoffentlich Anfang nächsten Jahres stattfinden wird.

Auch der Bürgermeister der Stadt Grünsfeld, Joachim Markert, richtete sich, auch im Namen des Wittighäuser Bürgermeisters Marcus Wessels, mit Worten des Lobes und des Dankes an die Teilnehmer und Akteure dieser Kooperation. Ein solcher Zusammenschluss bringt nur Vorteile für beide Seiten mit sich, wie dieses Projekt eindrucksvoll bewiesen hat.

Zusammen mit den positiven Worten überreichte er auch eine großzügige Spende beider Bürgermeister sowie die Bitte zur Wiederholung des Projekts, welches den Kindern und Jugendlichen offensichtlich große Freude bereitet hat.

Zum großen Finale fanden sich alle Musiker aus Miniband und Jugendkapelle zusammen mit den Betreuern, Helfern und den Kindern aus der Blockflötengruppe noch einmal auf der Bühne ein und spielten das Stück „A song for you“ – auf Deutsch: ein Lied für euch, welches das Konzert sehr gut beschreibt und zu einem gelungenen Abschluss brachte. Unter lautem Applaus wurden die Musiker von der Bühne verabschiedet.