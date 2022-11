Jubiläumskonzert der Musikkapelle Vilchband

Vilchband. Ein besonderes Konzert veranstaltet die Musikkapelle Vilchband am Samstag, 26. November, in der Grundschule in Wittighausen. Anlässlich des 100. Geburtstags präsentiert die Musikkapelle nach dem großen Zeltfest im vergangenen September nun ihr Jubiläumskonzert an den Instrumenten. Es wird eine musikalische Zeitreise der vergangenen 101 Jahre, mit einem ansprechenden Programm verschiedener Musikrichtungen. Die Eröffnung übernimmt die Bläserjugend Wittighausen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bild: Sven Fischr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1