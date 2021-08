Jubiläum 2022 wirft Schatten voraus

Grünsfeld. Die „Liedertafel“ sendet ein Lebenszeichen. Langsam wollen die Sänger ihre Aktivitäten wieder hochfahren. Bei der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim besprachen die Mitglieder das weitere Vorgehen. „Durch die Corona-Pandemie ist eine ganz neue Situation entstanden“, erklärte Hans Rackl. Der Vorsitzende bedauerte, dass es lange Zeit nicht möglich gewesen sei zu singen. Im Herbst habe man sich noch zu Chorproben in der Stadtkirche getroffen. Mit steigender Inzidenz sei auch diese Alternative weggefallen.

Proben wieder möglich

Rackl berichtete davon, dass persönliche Begegnungen erst wieder im Frühjahr im Biergarten möglich gewesen seien. Seit kurzem werde auch wieder geprobt. Die Sänger träfen sich im Freien hinter dem Schloss. Hans Rackl ist auch Vorsitzender der Sängergruppe 3. Sie habe seinen Angaben zufolge den Liederabend bereits abgesagt. Unter Umständen, so Rackl, könne eine derartige Veranstaltung kurzfristig stattfinden.

Ziemlich kurz fielen die Berichte von „Liedertafel“-Schriftführer Hermann Ködel und Walter Kraft von den „Grünbachtalern“ aus. Beide Formationen hatten coronabedingt keine Auftritte, Proben gab es auch so gut wie keine.

Kassenwart in Personalunion

Walter Kraft ist in Personalunion auch Kassenwart. Trotz Pandemie stimmten seinen Angaben zufolge die Zahlen. Weil es keine Veranstaltungen gab, hielten die Ausgaben sich in Grenzen. Im Gegenteil: Aufgrund staatlicher Förderung habe man sogar ein kleines Plus verzeichnet. Kein Wunder, dass die Revisoren an Krafts Kassenführung nichts auszusetzen hatten. Der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes stand somit nichts im Wege.

Lange Pause zu Ende

Dirigentin Andrea Müller-Köhler drückte ihre Freude aus, die Sänger nach langer Pause wiederzusehen. „Es ist schön, wieder gemeinsam singen zu können“, freute sie sich. Im Ausblick sprach sie von einer „Gratwanderung“. Zunächst gehe es darum, überhaupt wieder in das Singen zu kommen. Einstimmige Lieder und Volkslieder stünden deshalb am Anfang auf dem Programm. Über Kanons will Andrea Müller-Köhler versuchen, Mehrstimmigkeit zu erreichen.

Die zweite Bürgermeisterin Viola von Brunn übermittelte die Grüße der Stadt Grünsfeld und dankte den Sängern auch im Namen von Bürgermeister Joachim Markert.

Große Ereignisse stehen an

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 2022 wird der Männergesangverein „Liedertafel“ 100 Jahre alt. Das Jubiläum wollen die Sänger feiern, sofern es möglich ist. Am 9. April ist ein Festkommers geplant, bei dem auch eine Bläsergruppe der Musikkapelle Grünsfeld mitwirken soll. Aufgerufen sind auf jeden Fall die Patenvereine aus Allersheim, Krensheim und Tauberbischofsheim. Bei der Veranstaltung sollen auch bislang ausgefallene Ehrungen nachgeholt werden. Vielleicht kann auch ein Liederabend stattfinden. Ein Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche, ein Ausflug in die Partnerstadt Leuchtenberg und ein Kalender sind weitere Ideen für das Jubiläum. feu