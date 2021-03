Grünsfeld. Der amtierende Bürgermeister von Grünsfeld, Joachim Markert, hat bei der Wahl am Sonntag einen deutlichen Sieg davongetragen. Damit wird der 58-Jährige die Geschicke der Kommune weitere acht Jahre leiten. Beim Urnengang vereinte Markert 1732 der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich, was 89,1 Prozent entspricht. Auf seinen Herausforderer Samuel Speitelsbach aus Hüngheim entfielen 131 Stimmen (6,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 65,5 Prozent. Markert freute sich über das hervorragende Ergebnis und dankte für das Vertrauen der Bürger in ihn. Eine ausführliche Berichterstattung folgt. dib

Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert wurde mit deutlicher Mehrheit im Amt bestätigt. © Stadt