Invasive Art bereitet viele Probleme

Main-Tauber-Kreis. Die Orientalische Zackenschote hat keine Gemeinsamkeit mit den heimischen Rapspflanzen. Letztere sind Nutzpflanzen, die auf großen Feldern angebaut werden, die Zackenschote ist ein invasiver Neophyt. Ohne natürliche Feinde wie Insekten oder Pilze breitet sich die Pflanze immer mehr aus.

Man sieht sie im Main-Tauber-Kreis beispielsweise häufig an Wegesrändern. Ihr Hauptstandort sind magere Muschelkalkböden, auf Buntsandstein findet man sie fast noch überhaupt nicht, berichtet Stephan Zöller von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Main-Tauber.

Hänge betroffen

Ein Beispiel, wo sich die Pflanze seit Jahren immer mehr ausbreitet, ist die L 511 zwischen Grünsfeld und Wittighausen. Nun seien sogar die Hänge am Stammberg betroffen, eine große Fläche davon sei als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habiat) ausgewiesen, so Lorenz Flad, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes. Die Zackenschote habe die Angewohnheit, sich überall dort breitzumachen, wo sie könne. Dabei überdecke sie bestehende Pflanzen und sorge so für eine Vereinsamung der Flächen. Die Artenvielfalt nehme dramatisch ab – und das nicht nur bei Pflanzen. Auch die Tierwelt verschwinde in den Ausdehnungsgebieten der Zackenschote.

Man höre praktisch nichts mehr rund um die Pflanzen, weiß Armin Hertig, zweiter Vorsitzender des Naturschutzvereins Grünsfeld. Die Ausbreitung nehme alarmierende Zustände an, findet auch Albrecht Rudolf, Vorsitzender des Naturschutzbundes Ortsgruppe Werbach. Dabei seit die Bekämpfung der Pflanze nicht ganz einfach, weiß Lorenz Flad zu berichten. Die Wurzeln reichten bis zu zwei Meter in den Boden und könnten so auch hartnäckige Einsätze in der Landschaftspflege überstehen. Es bleibe nicht viel übrig, als die Pflanzen komplett auszugraben, nennt Stephan Zöller die einzig effektive Bekämpfung.

Es gebe auch entsprechende Herbizide, die sich nur auf die Zackenschote beschränkten. Diese müssten jedoch punktgenau auf die Pflanze aufgebracht werden.

Eine flächenmäßige Ausbringung wirke nicht sehr effektiv, berichtete Flad bei einem Ortstermin nahe Grünsfeld. Und in Landschaftsschutzgebieten sei das Mittel überhaupt nicht anwendbar. Deshalb werde man lernen müssen, mit der Pflanze zu leben, sind sich alle Experten einig.

Eine gezielte Mahd, meist mehrfach im Jahr, könne helfen, vor allem im Frühjahr, bevor die Zackenschote ihre Früchte ausbilde. Bei einzelnen Beständen könne man natürlich mit dem Spaten die ganze Pflanze ausgraben. Dabei müsse man darauf achten, dass alle Teile erwischt werden, denn die Pflanze treibe sehr gerne nach, so Flad.

Sie sei mehrjährig und nehme im Laufe ihres Lebens immer mehr an Breite zu, wenn man sie lasse und auch die Samen könnten mehrere Jahre überleben.

Ursprünglich komme die Orientalische Zackenschote – der Name stammt von den Zacken an ihren Samen – aus dem Kaukasus und Vorderasien, war zu erfahren. Nach Europa sei sie wahrscheinlich über verunreinigte Böden gekommen und seitdem breite sie sich unaufhörlich aus. Die Zackenschote gehöre zu den 38 neophytischen Arten hierzulande, die Schaden anrichteten, erläutert Stephan Zöller. Viele andere invasive Arten seien eher unauffällig.

Im Winter falle die Pflanze komplett in sich zusammen, die Flächen sähen dann kahl und leer aus, ein gefundenes Fressen für Bodenerosion. Auch deshalb seien die Pflanzen ein Hindernis in der hiesigen Gegend. Erosiver Boden könne kein Wasser speichern und für Erdrutsche sorgen, eine nicht zu unterschätzende Gefahr an den Steilhängen im Taubertal und seinen Seitentälern.

Alois Reinhard, Vorsitzender des Naturschutzvereins Grünsfeld, hat vor 40 Jahren erlebt, wie die ersten Pflanzen im Kreis auftauchten. Damals seien sie wahrscheinlich auch für Raps gehalten worden und so habe sich zuerst niemand um die ungezügelte Verbreitung gekümmert.

Nun sei die Pflanze aber eine echte Gefahr für andere Pflanzen geworden und müsse so weit wie möglich bekämpft werden. Dabei hofft er auf möglichst viele Unterstützer. „Es kann nicht sein, dass drei oder vier alte Männer allein gegen die Zackenschote vorgehen wollen.“

Er nimmt die Straßenmeistereien, die gemeindlichen Bauhöfe, aber auch die Landwirte der betroffenen Wiesen in die Pflicht. Nur gemeinsam könne es gelingen, die Pflanze an ihrer Ausbreitung in der Region zu hindern.

Erfolgreiche Akteure

Albrecht Rudolf berichtet von mehreren Aktionen in Werbach, wo Freiwillige die Pflanzen ausgegraben hätten. Der Erfolg habe mehrere Jahre angehalten.