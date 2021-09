Infoveranstaltung des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim wird abgesagt

Grünsfeld/Main-Tauber-Kreis. Die für Samstag, 18. September, ab 15 Uhr in der Stadthalle in Grünsfeld angekündigte Wahlinfoveranstaltung des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim fällt aus. Die Absage erfolge aufgrund der nur sehr mäßigen Anzahl an Anmeldungen, die nach Fristablauf erfolgten, teilt der Kreisverbands-Vorsitzende Kurt Weiland enttäuscht mit.

Unter dem Motto des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg „Wählen statt hoffen, Sozialstaat verteidigen – jede Stimme hat Gewicht!“ wollte auch der Kreisverband Tauberbischofsheim anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl sowohl seinen Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern die Gelegenheit bieten, sich bei einer entsprechenden Veranstaltung über die Meinungen von Bundestagskandidaten zu sozialpolitischen Themen wie etwa Pflege, Gesundheitswesen, Rente, Barrierefreiheit oder Armut zu informieren.

Dazu stand zum einen eine von Werner Raab, Vorsitzender des VdK-Bezirksverbands Nordbaden, moderierte Podiumsdiskussion mit regionalen Bundestagswahlkandidaten oder deren Vertretung unterschiedlicher Parteien auf dem Programm. Zum zweiten war die Live-Übertragung einer Talkrunde „Bundestagswahl – Spitzenkandidaten auf dem Prüfstand“ mit Stellungnahmen verschiedener Spitzenpolitikerinnen und -politiker sowie des VdK-Landesvorsitzenden Hans-Josef Hotz zu den Themen Rente, Pflege und Gesundheitswesen vorgesehen. pdw