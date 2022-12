„Hotspot der Wasserrohrbrüche“ beseitigt

Grünsfeld. Bürgermeister Joachim Markert bezeichnete die Grünbachstraße spaßhaft als „Hotspot der Wasserrohrbrüche“. Diesen Ruf hatte sie längere Zeit, nun konnte die Straße nach gut einem dreiviertel Jahr endlich saniert an die Anwohner übergeben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sogar an Heiligabend und Silvester mussten die Wassermeister der Stadt ausrücken, um einen Wasserrohrbruch zu beheben, blickte der Schultes zurück. Damit dürfte jetzt Schluss sein, denn sowohl die Wasserleitungen als auch die Abwasserkanäle und Stromleitungen wurden erneuert. Zusätzlich legte man, und darauf ist Markert besonders stolz, sogenannte Speedpipes für den Glasfaseranschluss in jedes Haus. Man sei damit „die erste Straße im Main-Tauber-Kreis“, in der man dieses Vorgehen in Absprache mit dem zukünftigen Anbieter BBV durchgeführt habe.

Die Sanierung der Grünbachstraße sei schon lange fällig gewesen, aber wegen der noch größeren plötzlichen Schäden in der Sudetenstraße eben erst jetzt erfolgt. Groß war das Lob des Bürgermeisters an die Anwohner. Er habe selten eine Baustelle erlebt, in der ein so harmonischen Miteinander von Anwohnern und Bauarbeitern praktiziert wurde. Jeden Tag bekamen die Männer vom Bau heißen Kaffee oder kalte Getränke gereicht und notwendige Straßensperrungen wurden immer den Anwohnern kommuniziert. Hierfür dankte er besonders der Firma Konrad-Bau, die die Arbeiten verrichtet hatte. Grund genug für die Stadt, das Ende der Baumaßnahme zusammen den am Bau beteiligten Firmen und den Anwohnern zu feiern. Fast alle waren gekommen, was den Bürgermeister sehr stolz machte.

Mehr zum Thema Rosenberger Gemeinderat Während der Bauarbeiten wird „der halbe Ort lahmgelegt“ Mehr erfahren Bauen und Wohnen Neues Baugebiet in Schlierstadt Mehr erfahren Bauarbeiten Ende November abgeschlossen Freigabe der Sudetenstraße erfolgt Mehr erfahren

„Es gab kaum Regentage, dafür viel Staub und Lärm“, blickte er auf die Arbeiten zurück, die auch die Neuanlage der Treppen zur Bergstraße beinhaltete. Letztere wird im kommenden Jahr saniert, ebenfalls wieder von der Firma Konrad-Bau. Markert war dem Gemeinderat dankbar, dass er alle Entscheidungen bezüglich der Sanierung so schnell und unkompliziert herbeigeführt hatte. Eine mögliche Entscheidungshilfe waren auch die Zuschüsse, welche aus dem Ausgleichsstock und dem ELR-Förderprogramm an die Stadt für die Sanierung flossen. Bei einer Bausumme von etwa 2,13 Millionen Euro kamen immerhin 668 000 Euro an Förderung zusammen. Obwohl man gut kalkuliert habe, mache sich die Summe im Haushalt der Stadt bemerkbar. „Jetzt sind wir alle froh, dass vor Weihnachten alles fertig ist“, blickte der Bürgermeister stolz in die Runde.

Insgesamt 41 Tonnen Material wurden bewegt, was etwa 2600 Lkw-Fahrten bedeutet, nannte Bauleiter Siegmar Scherer von der Firma Konrad-Bau einige Zahlen. Etwa 1000 Tonne Asphalt und 800 Tonnen Beton seien verbaut worden, die restlichen Zahlen beziehen sich auf Schotter, Kies und Erdaushub, so Scherer. „Das sind enorme Massen, die hier bewegt wurden“ und bis auf einen Hundebiss am Anfang der Baumaßnahme und einem Arbeitsunfall sei die Baustelle reibungslos abgelaufen.

Positiv, so Bürgermeister Joachim Markert, sei die nun ganznächtliche Ausleuchtung der Straße mit modernen LED, die für zusätzliche Sicherheit stehe. Das eingebaute Schrammbord sorge für einen guten Begegnungsverkehr in der Straße und biete gleichzeitig den Fußgängern die notwendige Sicherheit. Als letzte Arbeiten werden nun noch an der Treppenanlage die Handläufe installiert und die drei Lichtmasten bekommen ihre Leuchtkörper. „Mein Wunsch ist es, das wir uns alle im nächsten Jahr in der Straße oberhalb wiedertreffen, um dort die Sanierung ebenfalls so harmonisch feiern zu können“, blickte Markert schon in die Zukunft, bevor er zusammen mit Anliegern, Gemeinderäten und am Bau beteiligten Firmen symbolisch mit einem Scherenschnitt durch das Absperrband die Straße offiziell wieder freigab.