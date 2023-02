Grünsfelds Beitrag zur Energiewende

Grünsfeld. Die Energiewende will man auch in Grünsfeld. Dafür setzt sich der Gemeinderat ein. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums im Rathaussaal wurde für gleich sechs Freiflächen-Photovoltaikanlagen grünes Licht gegeben .

Unter der Leitung von Bürgermeister-Stellvertreter Werner Biereth, der den verhinderten Verwaltungschef Joachim Markert vertrat, diskutierten die Gemeinderatsmitglieder über die Eröffnung eines Bebauungsplanverfahrens für die Anlagen, dem schließlich auch einmütig zugestimmt wurde. Insgesamt beanspruchen die Anlagen rund 28 Hektar Fläche.

Hauptamtsleiter Jürgen Umminger ging auf die sechs Flächen ein, von denen fünf entlang der A 81 liegen. In Grünsfeldhausen sind vier Bereiche vorgesehen: Im Gewann „Rödern“ ist eine Anlage mit einer Größe von 7,8 Hektar geplant, was einer Leistung von rund 7,8 Megawatt entspricht, im Gewann „Bischofsheimer Pfad“ sind es vier Hektar, im Gewann „Letzenbaum“ 3,2 Hektar und im Gewann „Rinderfelder Feld“ fünf Hektar. In Grünsfeld betrifft es das Gewann „Lauswinkel“ mit 3,2 Hektar und in Zimmern soll auf dem „Mühlberg“ eine Anlage mit 4,5 Hektar errichtet werden.

Zwei Prozent Gemeindefläche

„Zielvorgabe ist, rund zwei Prozent der Gemeindefläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie für Windräder zur Verfügung zu stellen“, erläuterte Umminger. Für Grünsfeld bedeutet dies, dass rund 90 Hektar künftig für regenerative Energien genutzt werden. Mit den nun beantragten Anlagen habe man schon ein Drittel dieser Summe erreicht. Die Flächen erfüllten die Kriterien, eine Einspeisezusicherung müsse von den Antragstellern noch nachgereicht werden, so der Hauptamtsleiter. Und er machte deutlich, dass man schon Anfragen für wesentlich größere Anlagen vorliegen habe. Auf Nachfrage erklärte Umminger, dass die Anlagen in rund zwei Jahren stehen könnten.

Armin Kordmann brachte die Sache vor der Abstimmung auf den Punkt: „Die Energiewende ist politischer Wille. Wenn wir das wollen, müssen wir den Vorhaben auch zustimmen.“ Und das tat das Gremium dann auch ausnahmslos.

Den Zuschlag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich Bergweg in Grünsfeld erhielt die Netze BW zum Angebotspreis von 28 140 Euro. Zwölf Lampen mit einer Leistung von 13 Watt sollen eingebaut werden. Eine Nachtabsenkung auf die Hälfte der Wattzahl wird zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens vorgenommen. Diskutiert wurde der Vorschlag von Lothar Derr, Bewegungsmelder an den Lampen einzubauen, und auch die Steuerung der Lampen über eine App, die Bernd Haag ins Spiel brachte. Dies in einem Wohngebiet zu testen, sei nicht der richtige Weg, fand nicht nur Dieter Schenek, dass es dafür geeignetere Straßenzüge gebe.

Vorausschauender Grunderwerb

Diskutiert wurde zudem über die Bevorratung von Flächen und deren Grunderwerb, die für die Realisierung der Erweiterung des Industrieparks ob der Tauber und für die Wohnbaufläche „Oberer Hömberg“ gebraucht werden. Dabei geht es um den vorausschauenden Blick, um Landwirten, die mit ihrem Acker in künftigen Erschließungsbereichen liegen, eine Tauschfläche anbieten zu können.

Die Kommune will sich dazu die Landsiedlung Baden-Württemberg mit ins Boot holen, die auf Honorarbasis abrechnet.

Viola von Brunn sah in der Bevorratung den falschen Weg. „In der aktuellen Zeit von Klimawandel und Flächenfraß der Landwirtschaft weiteres Ackerland zu entziehen, ist meiner Meinung nach falsch.“ Sie befürchtet in den kommenden Jahren einen erheblichen Leerstand an Gebäuden. Zudem habe man mit dem Seubert-Areal und dem angrenzenden geplanten Baugebiet noch ausreichend Möglichkeiten für Wohnbebauung. Franz Ködel schlug in die gleiche Kerbe und verwies auf viele kaum genutzte Gebäude im Stadtkern. „Das wurde oft angemahnt und muss auch angegangen werden.“

Bei zwei Gegenstimmen wurde der Auftrag für den Bereich „Oberer Hömberg“ schließlich an die Landsiedlung erteilt. Für die Erweiterung des Industrieparks, die Grünsfeld zusammen mit Lauda-Königshofen betreibt, wurden die Vertreter der Verbandsversammlung bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme beauftragt, ihre Zustimmung für ein Gesamthonorar von 22 500 Euro zu erteilen.

Pizza-Lieferservice in Paimar

Das Einvernehmen wurde für die Umnutzung von Kellerräumen in Paimar zu gewerblichen Zwecken erteilt. Dort soll ein Pizza-Lieferdienst mit Verkauf und Auslieferung entstehen. Geplant sind Öffnungszeiten von 17 bis 22 Uhr.

Ein Hofladen ist in der Wendelsmühle in Grünsfeld vorgesehen. In einem Teil des Wirtschaftsgebäudes, das direkt am Radweg liegt, sollen dann Getränke, aber auch verpackte Lebensmittel, unverarbeitetes Obst und Gemüse sowie Dekoartikel verkauft werden. Die ehemalige Postfiliale in Grünsfeld soll dagegen im Erdgeschoss zu Wohnzwecken umgebaut werden.