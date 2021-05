Grünsfelder Spielareal Kindercampus inoffiziell eingeweiht

Grünsfeld. „Es ist ein Spielplatz, um den uns viele Gemeinden im Main-Tauber-Kreis beneiden“, nannte Bürgermeister Joachim Markert das in den letzten Wochen entstandene Spielareal rund um den Kindercampus bei der inoffiziellen Eröffnung. In Zusammenarbeit mit dem Verein Naturspur hätten die Stadt, die Lehrerschaft, der Kindergarten und die Eltern ein Spielareal geschaffen, das seinesgleichen suche. Dabei nahm man nichts „von der Stange“, sondern alle Geräte wurden in individuellem Design errichtet.

AdUnit urban-intext1

Die Idee für die Gestaltung des Spielplatzes kam von den Kindern selbst. Bei einem Projekttag konnten sie ihre Vorstellungen einbringen und nach Gesprächen mit den Eltern wurde eine Blaupause für das Konzept erstellt. Dabei stellte die schwierige Topografie die Erbauer vor einige Hindernisse. Die Hanglage machte es problematisch, alle Vorstellungen der Kinder zu verwirklichen, aber Chris, Christian, Frank und Jens vom Verein Naturspur waren so kreativ, dass schließlich doch alles verwirklicht werden konnte.

Kosten bei 120 000 Euro

„Da waren keine Handwerker am Werk, sondern Künstler“, lobte der Bürgermeister die Holzhandwerker. Insgesamt 120 000 Euro wurden verbaut, wobei dank einer großzügigen Förderung des Landes Baden-Württemberg von 60 Prozent nur 48 000 für die Stadt übrig blieben.

Doch das Geld war hier nur zweitrangig. In zwei Bauabschnitten wurde ein Kleinod geschaffen, das schon beim Zuschauen Spaß macht. Mehrere Aktionsbereiche, ein Ruhebereich und ein Außenklassenzimmer entstanden so.

AdUnit urban-intext2

„Normalerweise helfen uns immer Eltern bei den Projekten, die wir angehen, aber in diesem Fall war das nur schwer möglich“, bedauerten Chris und Jens von Naturspur. Schuld war nicht die mangelnde Bereitschaft, sondern ganz einfach die Corona-Krise. In der ersten Bauphase im letzten Herbst kamen immer zehn Eltern in mehreren Gruppen, um zu helfen, jetzt nach Ostern war es unmöglich zu unterstützen. Die Inzidenzlage im Main-Tauber-Kreis war einfach zu hoch.

Dafür halfen dieses Mal die Lehrer der Grundschule und die Erzieherinnen aus dem Kindergarten mit. Schulleiter Uwe Schultheiß packte oft selbst mit an ,und wer nicht helfen konnte, sorgte wenigstens für eine ordentliche Verpflegung.

AdUnit urban-intext3

Der Klettergarten und der Ruhebereich können am Abend und am Wochenende gerne von den Kindern und ihren Eltern genutzt werden, lädt Bürgermeister Markert seine Bürger ein. „Wir sind unglaublich froh. Ganz Grünsfeld möchte sich bei ihnen bedanken“, sagte er in Richtung der Handwerker, denen man ihr Herzblut bei der Arbeit förmlich anmerkte.

AdUnit urban-intext4

Auch Kindergartenleiterin Katja Baumann ist froh, so einen tollen Spielplatz für die größeren in der Nähe zu wissen. Zukünftig wird man Schulkinder und Kindergartenkinder gemeinsam auf der Anlage sehen können, einer der Pluspunkte des neuen Kindercampus.

„Da ist etwas Tolles entstanden“, war Bürgermeister Joachim Markert überwältigt.